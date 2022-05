– Januárban és februárban főként járművel ütközött ragadozó madarak érkeztek a kőszegi mentőközpontba. Erdei fülesbaglyok, macskabaglyok és egerészölyvek – tudjuk meg Ottó Erzsébettől, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság madárgondozójától. – Ezek a fajok gyakran vadásznak az utak mentén, ezért sokszor éri őket ilyen baleset. A tavasz beköszöntével felpezsdült az élet a madármentő állomáson. Ahogy megérezték a jó időt, a Chernel-kert gólyaudvarában élő röpképtelen gólyák hozzá is láttak fészkük renoválásához. Március 15-én lerakták az első tojást, az első kisgólya április 21-én kelt ki. Most két fészekben hat fióka cseperedik. Az egyik fészek a gólyaudvar betekintőablakával szemben van a földön, a látogatók közelről is megnézhetik a kicsiket.

A melegebb idő hatására az átteleltetett hat keleti sün is felébredt, és nemrég elhagyta a mentőközpontot. – Az idei első, segítségre szoruló „fiókák” március elején érkeztek. Európai mókuskölykök voltak – folytatja Ottó Erzsébet. – Összesen kilenc kismókust gondoztunk az elmúlt hetekben. Egy részük azért került be, mert kivágták a fát, amelyen a fészkük volt, vagy más ok miatt a fészek leesett a fáról. A mókuskölykök már megnőttek, a mentőközpont röpdéjében vannak, ahonnan nemsokára szabadon fogjuk engedni őket. A madaraknál a fiókanevelés időszaka április végétől augusztus végéig tart. Ilyenkor rengeteg madárfióka érkezik a mentőközpontba. Ebben a hónapban eddig 45 fióka került be.

Seregélyek, széncinegék, fekete és énekes rigók, házi verebek, erdei pintyek, erdei fülesbaglyok és egy vetési varjú is. Az elmúlt hetek csapadékos, szeles időjárása miatt sok fióka kipotyogott a fészekből, és a jó szándékú megtalálók behozták őket. Fontos, hogy nem minden árvának tűnő fióka szorul segítségre. Ha tollas, élénk és nincs rajta sérülés, akkor a legjobb, ha a megtalálás helyén hagyjuk, ugyanis a szülők a fészken kívül is gondozzák a fiókáikat. Akkor kell segítség, ha csupasz, magatehetetlen, bágyadt vagy láthatóan sérült madarat találunk. Mielőtt valaki mentésbe kezd, érdemes felvenni a kapcsolatot a mentőhellyel. Idén eddig több mint száz madár érkezett a mentőközpontba. Év végére a beérkező egyedek száma elérheti a 600- 700 példányt is