Haydn gyógyítólag hat a testre és a lélekre

A Capella Savaria jótékonysági hangversenyt ad május 15-én, vasárnap 19 órától a Bartók Teremben.

Műsoron Joseph Haydn: A lakatlan sziget – nyitány; Versenymű hegedűre és csembalóra, szólisták: Papp Rita (csembaló), Kalló Zsolt (hegedű), illetve a 62. D-dúr szimfónia. A koncertről Kalló Zsolt művészeti vezető elmondta, azért választotta ezt a nyitányt a zeneszerzőtől, mert rendkívül energikus, érdekessége, hogy az Eszterházán történt tűzvész után keletkezett. A szélvihar és a természet különböző egyéb hatásait lehet érzékelni benne. A viharban hajótörést szenvedünk, aztán jön egy szép rész, egy szigetre kerülünk, de ezek csak az én fantáziáim – mesélte Kalló Zsolt, akit épp a koncertművek próbája közben csíptünk el. – A kettősverseny is Eszterházán készült darab, ami után szünet nélkül adjuk elő a 62. D-dúr szimfóniát, ezt még nem játszottuk. Muszáj új műveket tanulnunk, hogy minél inspiráltabbak legyünk. Kalló Zsolt azt is megfogalmazta, hogy Haydn gyógyítólag hat a testre és a lélekre. Zenéje tele van huncutsággal, játékkal, színekkel, tavasszal ennél jobb zenéket nem lehet ajánlani a közönségnek, a koncerttel úgymond megalapozzák a nyarat is. – Sok szomorúság és tragédia vesz körül minket, ez engem arra ösztönöz, hogy jókedvet, örömöt hozzunk az emberek életébe. Meggyőződésem, a kultúrának minden időben értéket kell képviselnie, hogy megszólalhassanak jó zenék – mondta a művészeti vezető. A jótékonysági célú hangverseny teljes adománya a háború elől menekülők és annak következményeitől szenvedők megsegítésére, a kormány Híd Kárpátaljáért programján keresztül jut el a magyarországi segítségpontokra és Kárpátaljára. A belépés díjtalan.

A Capella Savaria együttes ad koncertet

Film a domonkos rendtörténetről

Az év eleji országos premier után most Szombathelyen is bemutatják a domonkos rend 800 éves jubileumára készült filmet bőséges Vas megyei vonatkozással, Élőszó címmel. Vetítése május 18-án, szerdán lesz a Savaria moziban. A belépés díjtalan.

A filmben szerepelnek a rendtörténeti szempontból kiemelt vasi helyszínek: Vasvár, ahol a legrégebbi domonkos kolostor van, Szombathely, ahol az első újkori rendház létrejött 1638-ban, és Kőszeg, ahol a domonkos nővérek működtetni kezdték első rendházukat és iskolájukat. A szombathelyi vetítés után a domonkos rend mai és történelmi szerepéről beszélget dr. Székely János megyés püspök, Kostecki Andrzej OP tartományfőnök, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a világi domonkosok elnöke, aki a film dramaturgja is. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a Vasvári Helytörténeti Múzeum igazgatója – aki a domonkosok jubileumi könyvének szerzője is – volt a film szakértője. Mint azt tőle megtudtuk, a mű átfogó képet ad a rend alapításától a középkoron át napjainkig. Nem szokásos dokumentumfilm, hanem félig-meddig fikciós játékfilm: egy szerzetes és egy zenész – Kostecki Andrzej OP tartományfőnök és Vizy Márton – végigjárják a helyszíneket. A rendi jubileum számára készült egy zeneszám, egy szép Mária-himnusz, ez is megszólal a film végén. Aki a szombathelyi bemutatóról lemarad, a vasvári művelődési központban május 22-én, vasárnap 16 órakor még megnézheti.

Zágorhidi Czigány Balázs, a domonkos rendtörténeti film szakértője

Forrás: Czigány Dorica

ZPZ-lemezbemutató a Végállomás klubban

Lemezbemutató koncertje lesz a szombathelyi gyökerű ZPZ zenekarnak a Végállomás klubban május 20-án, pénteken. Kezdés: 19 órakor.

Ferencz Zoltán Zénótól, a zenekar egyik tagjától megtudtuk: júniusban jön ki a ZPZ harmadik lemeze Grrrhhhooo!!!! címmel, ennek előzetes beharangozója a Kakaót! című szerzemény. Az ehhez készült szöveges klipben a zenekar úgy osztja meg mondandóit, mintha a harmadik lemez borítóján látható, a végső katasztrófa közepén ülő Fruck nevű kutyus gondolatai volnának. Az üzenet: Legyél te is Fruck! Meg vágasd már le a tincsed és adjál rá kakaót! A közönség a „köcsögmetál” és „trash & roll” önmeghatározás mellett és két album után már pontosan tudhatja, mit várhat egy ZPZ-lemeztől: cinikus és vicces szövegekkel, nyers riffekkel érkezik a harmadik korong egy velőtrázó „Grrrhhhooo!!!” kíséretéA zenekar harmadik albuma júniusban jelenik meg.

Forrás: ZPZ

A DemFer zenekar az Akváriumban

Különleges helyszínen, a vasvári Akvárium Lakásétteremben (Kismákfa utca 18.) lép fel május 14- én 18.30 órakor DemFer. A DemFer egy új zenekar, amely arra vállalkozott, hogy Demjén Ferenc Kossuth-díjas magyar énekes, dalszerző, szövegíró és basszusgitáros legnépszerűbb dalaiból adjon ízelítőt. Legutóbb a szombathelyi Végállomásban adtak nagy sikerű koncertet.