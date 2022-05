Amint megtudtuk: a gyerekek örülnek az iskolának, ha megszólal az ébresztőóra, felpattannak, maguktól öltöznek, nem kell nógatni őket. Az anyuka azt meséli, az anyanyelvük a magyar, de otthon azért jártak ukrán iskolába, mert sokszor hallották azt, hogy a magyar iskolákat be fogják zárni. – A Váci-iskolában egy hónap alatt is nagyon sokat tanultak, úgy látom, ugrásszerűen fejlődnek, hatalmas lépéseket tettünk előre – mondta Szabina. Kislánya, a négyéves Kata egészségesen született, de hét hónapos korában elkapta a kanyarót, szövődmények léptek fel, agyvelő- és idegygyulladás, epilepsziás lett, néha hónapokig nincs görcsös rohama, olykor pedig napokon át. – Nagyon sok jó emberrel találkozunk itt, mindenki segítőkész. Mikor vittem Katát a buszpályaudvarra, megkérdeztem egy ismeretlentől, merre van az Ady tér, mert Rumba szeretnék menni, ránézett Katára, és felajánlotta, hogy elvisz. Beszélgettünk a munkalehetőségekről, mindjárt kettőt is mondott, hogy mivel lenne érdemes próbálkoznom.

A faiskolába is lehetne menni dolgozni, s lehetnék ukrán tolmács is. A háború kitörése után két hétig tolmácskodtam a Nyugati pályaudvaron, aztán hazamentem a gyerekekért, mert négyből kettő az apjukra volt bízva, ő meg beadta őket nevelőintézetbe. Szerencsére csak rövid ideig voltak ott. Zsigmond Dezső filmrendezővel mentünk értük. Szabina még gyerekként ismerte meg a rendezőt, amikor tragikus sorsú családjáról filmet forgatott. Az édesanyjáról szólt az Élik az életüket című film, aki alkoholista volt, második férjével, Kondor Lászlóval Magyarországon, Tiszacsécsén élt, de elszökött vissza a hétéves Szabinával, és züllött életet élt. – Rengeteg segélyt kaptunk, de anyukám mind elszórta. Körülbelül hat nevelőapám volt, közülük Kondor Lászlót tekintem apukámnak, akivel a mai napig jó a kapcsolatom – mesélte Szabina. – Már 13 évesen tudtam, hogy a züllés nem jó, megfogadtam, hogy józanul fogok élni, és egy embernek fogok tűrni, a gyerekeim apjának.

Mégis szétváltunk tizenkét év együttélés után, mert kicsapongó volt… Magyarországon is Zsigmond Dezső filmrendező segítette Szabina és a gyerekek első lépéseit. A felesége ajánlott egy hölgyet, aki befogadta őket a lakásába átmenetileg, közben beszélt az édesanyjával, aki pedig javasolta, hogy jöjjenek Szombathelyre, mert itt megfelelő körülmények vannak a sérült kislány speciális ellátására és a három fiú iskoláztatására. Fel is vették volna Katát a Szivárvány óvodába, de Szabinának a négy gyerek eltartásához dolgoznia kell, ezért került Rumba végül hét közben bentlakásos elhelyezéssel. Az idős hölgy azóta is támogatja a családot, mintha őrangyaluk volna. Ő egy háttérben maradó nyugdíjas óvónő, akinek mindig fontos volt a gyerekek sorsa. Szabina úgy érzi, Szombathelyen új életlehetőséget kaptak, itt „a Jóisten tenyerén vannak”.