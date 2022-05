Lapunk is beszámolt róla, két évnyi kényszerszünet után rendezte meg a kék sétát a PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány április 2-án, az autizmus világnapján. Akkor kék zászlókkal a kezükben érkeztek meg az érintettek és a megérintettek az Agora – Savaria Filmszínházba, ahol közös éneklés zárta a programot. A rá egy hétre tervezett családi nap és közös futás a rossz időjárási körülmények miatt elmaradt. Ezúttal azonban kegyes volt a természet: már a reggeli startkor hétágra sütött a nap. – Az autizmusról nem csak egy évben egy nap kellene beszélni, hiszen minden századik ember érintett lehet hazánkban – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Wächter Walter László Vas megye tiszti főorvos, aki maga is futócipőt húzott. A résztvevők között ott volt a többi közt dr. Nemény András polgármester, László Győző alpolgármester és Bokányi Adrienn tanácsnok is. A tervezett táv öt kör volt a Csónakázó tó körül – a valódi cél azonban ezúttal nem annak teljesítése volt.A rendezvény ideje alatt térítésmentes egészségügyi szűrésekkel, interaktív játékokkal és szemléletformáló programokkal is várták az érdeklődőket a Vasi Skanzenban.