Kétszer indulás címmel rendezte meg az ELTE SEK Vizuális és Művészeti Tanszéke szokásos – bár most a virtuális terekből való visszatérést is ünneplő, a helyzetre reflektáló – diplomakiállítását, amelynek ezúttal helyszíne is kettő van: a Schrammel-gyűjtemény épülete és az Új Irokéz Galéria (a képtár alatt). A kiállítás a Vizuális Művészeti Tanszék kiállításrendezés kurzusán, közösségi munkában készült. Kurátor: Salamon Júlia, az ELTE BDPK VMT oktatója. A kiállítás grafikai arculatának tervezője: Ecsedi Krisztina képalkotás szakos hallgató. A „kétszer indulás” a kosárlabdában – szabálytalanság, amelynek retorziója van. Ahogyan a tárlathoz mellékelt magyarázatban olvasható: „Kétszer indulásnak nevezzük a kosárlabdában azt a szabályáthágást, amikor egy játékos befejezi a labdavezetést, magánál tartva a labdát megáll, majd ezt követően újra vezetni kezdi azt.

A kiállítás címe erre a kosár- vagy kézilabdapályán alkalmazott, pontosabban tiltott elvre reagál. Metaforaként emeli át a művészeti felsőoktatást az elmúlt két évben markánsan meghatározó jelenségre: a gyakorlati alkotómunka újrakezdésére, a műhelyekbe való visszatérésre utalva.” A kérdés most már csak az, hogy a kosárlabda világából metaforaként átemelt fogalom ebben az új közegben képes-e megszabadulni a szabályszegést követő retorziótól, vagyis előnyre fordítani az elmúlt pandémiás két év megtorpanásait, akadályait, „szabálytalanságait” (akár „retorzióit”). A kiállítás már azzal is igent mond a kérdésre, hogy megvalósult. Nem büntetés, hanem inkább jutalom, hogy az elmúlt két év virtuális kiállításai után ismét fizikai galériaterekben látogatható a képalkotás szakos végzős hallgatók kiállítása. Bár a munkákon is „sok esetben tetten érhető, hogy előképükben vagy kifejezetten megvalósításukban digitális, DIY, otthon is rendelkezésre álló eszköztárból építkeztek”.