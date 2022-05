Elsőként Horváth Zsoltné, Daraboshegy polgármestere köszöntötte a megjelenteket, különösen a szomszédos települések polgármestereit és a falu lakóit. – Ünnep ez a nap településünk életében, hiszen több mindent átadhatunk. A Magyar falu program 3,4 millió forintos támogatásával elkészült közterületi játszóterünk, mely nagymértékben hozzájárul a kisgyermekek fejlődéséhez és a helyi közösségek erejének növeléséhez. A beruházással vonzóbbá válik a helyben maradás, biztosítható kistelepülésünk népességmegtartó ereje – mondta a polgármester, majd hozzátette, szintén nagy dolog a falu életében, hogy 5,1 millió forint értékben kommunális eszközöket is be tudtak szerezni. Ezeknek egyértelműen pozitív hatásuk van a településképre, hiszen biztosított lett a környezet, az utak, a járdák, a zöldterületek karbantartása, ami az itt élők komfortérzetének szempontjából is meghatározó. A támogatás révén az önkormányzat alapvető közfeladatának ellátása vált biztosítottá – emelte ki Horváth Zsoltné.

A település az Agrárminisztérium támogatásával tizenkét fa elültetésével járult hozzá az országfásítási programhoz. Ez a projekt egészséges környezet és egy élhetőbb település kialakítását segíti, nem is beszélve a klímaváltozás hatásainak enyhítéséről. A polgármester megköszönte Magyarország kormányának a támogatást, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek pedig a közbenjárást.

– Megfigyeltem, hogy errefelé a szomszédos önkormányzatok mind megtisztelik a másikat egy-egy ünnepi rendezvényen, örülnek a másik sikerének. Így van ez most is, és úgy vélem, ez így is van rendjén, mert ez a siker kulcsa. Ha megvan a belső szolidaritás, a tettrekészség és a segítségnyújtás a másiknak, akkor az mindig eredményeket hoz magával – mondta bevezetőjében V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, aki kitért arra is, hogy a jelennek nagy felelőssége van a jövőt illetően, de mindehhez az ősök által ránk hagyott értékeket is meg kell becsülni.

– A Magyar falu programmal az a cél, hogy leküzdjük azt a többnyire infrastrukturális hátrányt, amely a falut jellemzi a várossal szemben. Az utóbbi időszakban hatalmas változások történtek a kistelepüléseken, bevált ez a kezdeményezés, ráadásul a falusi közösségek is újjáéledtek, reneszánszukat élik – hangsúlyozta a képviselő. Végül Takács László nádasdi plébános áldotta meg az új játszóteret és a karbantartó eszközöket, majd közös faültetéssel zárult az esemény.