Sé számos pontján fejeződött be a virágosítás az elmúlt napokban, az árvácskák helyett muskátlik kerültek több virágládába. Önkormányzati dolgozók és önkéntesek összefogásával szépítették a település közterületeit. A temetőnél, az önkormányzati hivatalnál, a faluháznál, a buszvárók környezetében, a sportpályánál és a Déli lakótelep hídjainál, valamint a híd utáni zöldterületen is virágokat ültettek az elmúlt napokban – erről a falu közösségi oldalán számoltak be. Hozzátéve: a Sé nevét jelző felirat környéke is virágos díszítést kapott.