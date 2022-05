Galgócziné Szabó Zsófia, a Mária Út Egyesület koordinátora elmondta, hogy a kiállítás a tavalyi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódik. Az egyesület felkérést kapott, hogy mutassák be, milyen zarándoklati lehetőségek vannak a régióban. A kongresszus mottója – Minden forrásom belőled fakad – adta az ötletet. És elhatározták, hogy a Mária-zarándokút által érintett azon kegyhelyeket mutatják be, melyek szent forrásokhoz, szent kutakhoz kapcsolódnak. A tablók gazdag képanyaga egy fotópályázat eredményei. Rengeteg képet kaptak zarándokoktól, önkéntesektől, akik csodálatos képeken örökítették meg nemcsak a kegyhelyeket, természeti értékeket, kulturális kincseket, hanem az élményeket is.

A fotók mellett próbáltunk egy lelki utat is bemutatni. Aki végigjárja az összes posztert, ízelítőt kaphat arról, hogy mi történik egy zarándoklaton, mi késztet egy embert arra, hogy zarándokútra induljon, hogyan találkozhat Istennel. Az eseményen értékelték a témában meghirdetett gyermekrajzpályázatra érkezett alkotásokat is.