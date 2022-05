Általában május elején jelenik meg a piacokon és a boltok, áruházláncok gyümölcspultjain nagyobb tételben a dinnye, ami ilyenkor a mediterrán térségből érkezik. Régebben javarészt Görögországból szállították, mára új vetélytársként megjelent a marokkói import is. Körülnéztünk a szombathelyi piacon, ez rögtön igazolódott is: marokkói görögdinnyét és sárgadinnyét találtunk, amelynek kilónkénti ára – kis túlzással – napról napra csökken. A lédús gyümölcs ára 1500 forintról indult, most kicsivel több, mint a felét – 790 forintot – kell fizetni kilójáért.

– Mézédes és nagyon kelendő, a vásárlók elégedettek – tudtuk meg Németh Évától, az egyik piaci zöldség-gyümölcs üzlet alkalmazottjától. A magyar dinnyére még bő két hónapot várni kell, ideális esetben július elején kóstolhatjuk, de biztosabb időpontnak inkább július közepe tűnik. Bár az ukrán–orosz háborús helyzet növelheti a hazai görögdinnye iránti külföldi keresletet, a szakemberek ennek ellenére kihívásokkal teli szezonra számítanak, a prognózisok szerint kevesebb lesz idén a dinnye hazánkban. Ezt az is alátámasztja, hogy körülbelül 700 hektárral, 2700-2800 hektárra esik vissza a görögdinnye hazai termőterülete – olvasható a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács összefoglalójában, amely arra is kitér, hogy a 2021-es szezont sem zárták jól a magyar dinnyetermesztők.

A különböző időjárási anomáliák miatt összeérett a dinnye, ami jóval alacsonyabb értékesítési árakat eredményezett. Ezért több termelő döntött úgy, hogy a kihívásokkal teli dinnyetermelés helyett áttér a magas jövedelmezőséggel kecsegtető napraforgó-termesztésre. A vásárlókat a minőség érdekli, a termelők nehézségei nem. Az elmúlt években a legkeresettebb a piros húsú, ezen belül a magszegény görögdinnye volt. A sárgadinnyénél a zöld húsú kevésbé, a sárga bélű gyümölcs nagyon kelendő.

A magyar eper apróbb szemű, de finomabb – mondják a vásárlók

Forrás: Szendi Péter

A szombathelyi piacon sárgadinnye is van, kilónkénti ára 1490 forint. Németh Éva eladótól azt is megtudtuk, hogy két hete már magyar eper is van a polcokon, amely az olasz importot váltotta. Ára 2190 Ft/kg-ról indult, ma már kétszáz forinttal olcsóbban is hozzá lehet jutni. Egy helyen olasz és magyar epret is kínáltak. Külsőleg kis eltérés mutatkozott, az import áru valamivel nagyobb szemű, de a magyar sokkal zamatosabb – állítják a vásárlók.

Az egyik árusnál már két hónapja van újburgonya, akkor 3000 forint volt kilója, most 790–990 forint között mozog. Németh Éva és kolléganője, Mihályfi Erika is árul újkrumplit, náluk 1990 forintról indult az ár egy hónapja, most 799 forintért mérik, a pirosat és a sárgát is egységen. A régi krumpliért 300 forintot kell fizetni. Bőség, gazdag választék van a piacon. Örvendetes, hogy már van friss kínai kel, új káposzta, magyar spárga, sárgarépa, fehérrépa és karfiol, de kaphatók különlegességek is, például mutatós pink és ökörszív paradicsom. Egyik fajta jobban kelletti magát, mint a másik, hiába, benne vagyunk a tavaszi frissesség kellős közepében.