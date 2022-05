Mukics Dusán 1981-ben született Szombathelyen, magyarországi szlovén szülők gyermekeként. – Édesapám Felsőszölnökről, a legnagyobb rábavidéki szlovén faluból származik, édesanyám Budapesten született ugyan, de az ő szülei is a Rábavidéken – Felsőszölnökön, illetve Szakonyfaluban – éltek. A szüleim ösztöndíjjal mentek ki tanulni Ljubljanába, 1978-ban diplomáztak középiskolai szlovéntanárként is, édesapám mellette újságíróként, édesanyám néprajzosként végzett.

Szombathelyen találtak munkát, ennek a következménye lett, hogy én is ott születtem – mondta Mukics Dusán, akinek anyanyelve a szlovén irodalmi nyelv, a rábavidéki szlovén nyelvjárást csak felnőtt korában sajátította el.

Mukics Dusán (középen) a díjátadón, mellette balról Semjén Zsolt

– Otthon a mai napig az irodalmi szlovén nyelvet beszéljük, ennek az az oka, hogy a rábavidéki szlovén nyelvjárás archaikus, ráadásul egy kissé szegényes is, mert hiányoznak belőle alapvető szavak. A magyar nyelvvel az óvodában találkoztam, és ott is tanultam meg. A bölcsődében még adódtak gondok, édesapám egy kis szótárt is készített, hogy a bölcsődei gondozók tudják, miről beszélek. Dusán a szülővárosában érettségizett 1999-ben, majd tanulmányait a Ljubljanai Egyetemen folytatta nemzetiségi ösztöndíjasként. 2007-ben szerezte meg diplomáit szlovén nyelv és irodalom, történelem és műszaki informatika szakokon. A Magyar Televízió Slovenski utrinki című szlovén nemzetiségi magazinjánál helyezkedett el riporterként, jelenleg a műsor felelős szerkesztője. Az elmúlt 15 évben tudósított a hazai szlovénség minden jelentős politikai, gazdasági és kulturális eseményéről, emellett a magazinban igyekezett bemutatni a rábavidéki szlovének néphagyományát is.

Édesapjával, Mukics Ferenccel közösen 2001-ben és 2003-ban összeállított két énekeskönyvet, amelyekben – a Magyarországi Szlovének Szövetsége kiadásában – kétszer száz magyarországi szlovén népdal kottája és teljes szövege kapott helyet. 2017-ben társszerkesztője volt A rábavidéki szlovének népköltészete című kötetnek. Mukics Dusán a nyelvjárási szövegeket magnószalagról jegyezte le és azokat lefordította szlovén irodalmi nyelvre. Dusán egyetemista korában kezdett el versírással és műfordítással foglalkozni. Elsősorban az foglalkoztatta, vajon lehetséges-e a rábavidéki szlovének szegényes tájszólásában színvonalas költeményeket írni.

Ezt azzal bizonyította, hogy számos európai nemzet balladáit és klasszikus költők műveit fordította le magyarországi szlovén dialektusra. Erre a nyelvjárásra ültetett át több nagyobb lélegzetvételű prózai művet szlovén irodalmi nyelvről is, magyarról pedig többek között Mikszáth Kálmán egyik elbeszéléskötetét fordította le a hazai szlovének tájszólására. – Aktív tagja vagyok a szombathelyi szlovén közösségnek, 2015 óta a Szombathelyi Nefelejcsek szlovén hagyományőrző népdalkör énekese, tamburása vagyok, a csoporttal számos zenés találkozón vettem részt Budapesttől a Rábavidéken át a szlovéniai Tengermellékig. Több lemezt is rögzítettünk, ezeken számos közkedvelt hazai szlovén népdal hallható – tette hozzá Dusán, aki 2018-ban a ljubljanai Határon Túli Szlovének Hivatalától elismerést vehetett át a tájékoztatás és az irodalom területén végzett tevékenységéért, 2019-ben a Szlovén Köztársaság elnöke Szolgálatért Érdemrenddel tüntette ki őt és a szüleit. Tavaly pedig a Szlovén Szlavisztikai Egyesület részesítette rangos szakmai elismerésben.

– Magyarországot tartom a hazámnak, mivel itt születtem, itt nőttem fel, itt érzem magamat otthon. Hét évig voltam Szlovéniában, de amikor lediplomáztam, egy percig sem volt kérdés, hogy nekem Magyarországon van a helyem, hogy a munkámmal a közösségemet szolgáljam – tette hozzá zárszóként Mukics Dusán.