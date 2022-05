Negyvenöt évvel ezelőtt a földgázzal ellátott városrészeken kielégítették a korábbi években beadott fűtési igényeket, ám az igazsághoz tartozik, hogy néhány lakos irreális igényekkel is kopogtatott a Gázműveknél. A jóakaratot jellemezte, hogy még az „azonnali” igénylők kéréseit sem dobták a szemétkosárba, bár az ilyen „adjuramisten, de azonnal” gázkályhát, stb. akarók veszélyeztették a földgázátállítás fő programját: a tervbe vett legfontosabb munkákat. Ők „ugráltatták” volna a szerelőket, akiknek szavatolniuk kellett a kijelölt területeken a zavarmentes átállást.

Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt, valamint a helyi vállalatok összehangolt munkája eredményeként ez sikerült is. 1977 második felében még nagyobb munka várt a Gázművekre és azokra a vállalatokra, amelyek segítettek nekik a vezetékek kiépítésében. Ebben az évben újabb ötezer lakásba jutott el megyeszékhelyünkön a földgáz. A szükséges nyomáspróbákat, készülékcseréket már tavasszal megkezdték a város kijelölt körzeteiben: a Perint pataktól nyugatra eső területeken, a Derkovits városrészen és a Bartók Béla körút által érintett részeken. E helyeken az átállítási munkákat június első két hetére tervezték, és október végére fejezték be. Erre az időre kicserélték a készülékeket, elvégezték a nyomáspróbákat.

A nyári hónapokban tehát a jelzett körzetekbe is megérkezett a földgáz. Tavasszal az érintett országos szervezetek képviselői is jelen voltak azon a megbeszélésen, amelyet Szombathelyen tartottak. Ott egyeztették a legfontosabb dolgokat: a Gázművek legfontosabb munkája változatlanul az átállítás folyamatosságának, zavartalanságának szavatolása volt.

Külön kiemelték, hogy a lakosság megértő türelme megkönnyítheti a szervezők és a szerelők munkáját. Miért volt ez utóbbira szükség a földgáz megérkezése óta? Azért, mert nem volt módja arra az Észak-dunántúli Gázgyártó és -Szolgáltató Vállalatnak és szombathelyi gyáregységének, hogy a fő munka – az átállás – mellett maradéktalanul kielégítsék a város minden területéről érkezett fűtési, stb. igényeket. Ha a város minden részébe szétküldték volna a szerelőket, akkor október végén sem lett volna ott a földgáz a Derkovits városrészen és a már említett helyeken. Azaz: fölborult volna a terv, és nemcsak a közvetlenül érintettek, de az egész város kárát látta volna. Késve érkeztek volna a szerelők a belvárosba és más helyekre is. A Gázműveknél 45 évvel ezelőtt ezer fűtési igényt tartottak nyilván.

1977-ben viszont csak 100–150 újabb családnak tudtak gázfűtést adni, ennyire volt lehetőség. Elsősorban azoknak a rászorultaknak, akik igen régóta kérték. Az újabb igénylőket csak a földgázátállítás befejezése után lehetett kielégíteni. Óránként húszezer köbméter földgáz állt Szombathely rendelkezésére. Ennek akkor még csak a töredékét használta el a város. Ezért mód nyílt arra, hogy az üzemek, vállalatok is kaphassanak belőle. Ezt addig tíznél több vállalat kérte a városban. A város keleti részéről, a sárdéri vízmű mellett kiépült földgázátadó állomásról indult az ipartelep felé a tervezett vezeték, amelynek az építését 1977 nyarának elejére tervezték. Akkor 1978 harmadik negyedére prognosztizálták, hogy már a vállalatok is használhatják a földgázt. Az ipari vezeték építése a lakossági ellátás biztonsága miatt is jelentős volt, mert a kiépítése után két irányban lehetett gázt engedni a városi fővezetékbe. Szó esett a megye más településeinek földgázellátásáról is. A 45 évvel ezelőtti tervek szerint Sárvárra és Répcelakra 1980–1982 között érkezett volna meg a földgáz. (45 éve Répcelakon már fűtöttek földgázzal, az ikervári gázt használták. De e mező készletei kimerülőben voltak.)