– Az akkori ültetésből most az Öregparkban van egy száz évnél is idősebb példány. Ennek a távol-keleti magashegységi növénycsoportnak a természetben is sok faja él, de a nemesítők számtalan változatot hoztak létre. Az alapfajok már ritkák, inkább fajtákról, fajhibridekről beszélhetünk. A Kámoni Arborétum területén az elmúlt években 300-400 fajta mintegy háromezer példányát ültették el. A nemesítés persze leginkább a virágokra koncentrál. Manapság már az az irány, hogy akár egyetlen bokor is valóságos színkavalkádot tudjon produkálni.