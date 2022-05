A turisták elől elzárt területet évente egy alkalommal megnyitják az érdeklődők előtt. A magyar nemzeti parkok napján bölényszafarira várják a látogatókat. Nemrég megszületett az első idei bölényborjú a kondorfai rezervátumban. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2019-ben első ütemben hetven hektáron alakította ki a kipusztulás szélére sodródott európai bölények megmentését szolgáló nemzetközi program részeként az őrségi vadont. Újabb húsz hektárral bővült a rezervátum területe a közelmúltban.

Dr. Németh Csaba általános igazgatóhelyettes elmondta, a mostani terület jelentősen gazdagítja az eddigi élőhelyeket. Van benne patak, sásos égeres és egy kis fenyves is. Az idei első bölényborjú – melynek nemét még nem állapították meg – is már ezen az új területen született. Így most tizenhárom állat alkotja a kis csordát. Tavaly három kis bölény született, sajnos az egyik ellésnél komplikációk léptek fel, ezért a borjú nem sokkal a szülés után elpusztult. A másik kettő bikaborjú szépen növekszik. Idén is várhatók újabb borjak. A helyi szaporulaton kívül évről évre újabb állatokat is hoznak.

Tavaly egy csehországi állatkerti példánnyal gyarapodtak, idén majd Németországból érkezik egy fiatal üsző.