Bebes István polgármester és Petrovics László, a 8-as számú választókörzet képviselője terepbejárást tartott, ellenőrizte a kivitelező által elvégzett munkát, és közös sajtótájékoztatón számoltak be annak jelentőségéről, a közösségekre gyakorolt hatásáról. Körmend-Felsőberki településrészen egymást érik a beruházások, a sajtótájékoztató helyszínét sem volt egyszerű megközelíteni, ugyanis éppen útfelújítás folyik a Berki utcában. A kultúrház energetikai beruházásához a forrást két különböző uniós pályázat adja – tájékoztatott a projekt költségvetési hátteréről a polgármester. – Egy hetvenötmillió forintos energetikai pályázat, valamint egy közösségi fejlesztéseket célzó program 103 millió forintja biztosítja a forrásokat. Az épület felújításával végeztünk, de közös feladat lesz, hogy tényleges tartalommal töltsük meg – folytatta Bebes István.

Petrovics László, a 8-as számú választókörzet – Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádalja – képviselője és Bebes István polgármester terepbejárást tartott, ellenőrizte a kivitelező által elvégzett munkát, és közös sajtótájékoztatón számoltak be a beruházás jelentőségéről, a közösségekre gyakorolt hatásáról.

Forrás: r / Szendi Péter

– Bízunk benne, hogy a helyi civil szervezetek minél nagyobb mértékben vesznek részt az épületben folyó tevékenységekben, és nagyszerű közösségi tér lesz ez a lakosság számára – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a jövőben lesznek még ehhez hasonló beruházások a városban. A felújítás részeként kicserélték a nyílászárókat, külső és belső felújítás zajlott, szigetelték a tetőt és a homlokzatot, az épületre napelemeket helyeztek fel. Ez utóbbi az energiahatékonyságban játszik nagy szerepet. Petrovics László, a településrész képviselője köszönetet mondott a fejlesztés megvalósításáért: – Mindenkinek köszönöm, hogy 21. századivá vált a régi épület, bízom benne, hogy az itt helyet kapó közösségek belakják, és minél többször, minél jobban kihasználják, még élhetőbbé téve Felsőberkit. Ehhez a fejlesztéshez szorosan kapcsolódva a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár Berzsenyi utcai épületébe is új nyílászárók kerülnek, illetve homlokzat-, fűtésrekonstrukció, a kül- és beltéri közösségi helyek felújítása és a bútorok cseréje is megvalósul. Így a központ dolgozói és a helyi civil szféra is megújult, igényes teret kap majd hamarosan.