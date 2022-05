A lehengerlőnél sokkal több volt Kertész Sándor előadása a Körmendi Kulturális Műhely legutóbbi összejövetelén. Az előadó ugyanis nemcsak tényeket és ismereteket közölt, hanem érzelmeket is felvillantott – és talán át is adott a közönségnek. Olyan érzelmeket, amelyeket maga is megélt a kutyákkal – különösen a magyar vizslával – és a vadászattal kapcsolatban.

– Négy éve fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék emléket állítani méltatlanul elfelejtett erdészeinknek és vadászainknak. Sokévnyi kutató- és gyűjtőmunka eredményeként össze is állt egy könyvnyi anyag Gellér Tibor szerkesztésében Fehér gyász címmel. A kötet 108 írást tartalmaz, csaknem ennyi év telt el azóta, hogy elkezdődött az első világháború. A kötethez a gazdag képanyagot a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum gyűjteményéből kaptuk. Ki kell emelnem Takács Zoltán Bálint igazgató nevét, aki nagyon sokat segített a könyv elkészítésében, sőt az egyik előszót is ő írta – mondta Kertész Sándor, aki az elmúlt években számos vadászattal, vadászkutyákkal kapcsolatos könyvet adott ki, egyebek között Kolossy Gábor Betyár, a magyar vizsla című korszakos, hiánypótló és nagyon keresett alkotását.

Az elmúlt év termése is gazdag volt: tavaly jelent meg a felbecsülhetetlen szellemi értékű Vizslatanító, mely Felix Endre, a legnagyobb magyar vadászkinológus életművét tartalmazza. Kertész Sándor húsz évig versenyzett magyar vizslájával kiemelkedő sikerekkel, de amikor családja lett, felhagyott vele. Ahogy Jókai Mór is írja Az arany emberben: Volt egyszer egy ember, aki odahagyta a világot, amelyben bámulták, és csinált magának egy másik világot, ahol szeretik.