A mai nap jó példája, bizonyítéka annak, hogy nem csak a szavak, de a tettek embere is vagyunk. A mindennapi munkánkat nagyban segíti majd az új falugondnoki busz - mondta Gombor György polgármester, aki megköszönte az országgyűlési képviselő támogatását. Szólt arról is, a fejlesztések folytatódnak, a közeljövőben újabb pozitív hírről számolhat majd be.

Korábban lapunk is megírta: a többi közt utak felújítására, rendbetételére, közösségi tér kialakítására, bértámogatásra kapott központi támogatást Dozmat. A kilenc személyes, akadálymentesített jármű mintegy 15 millió forintba került, és a Magyar Falu Programban szerezte be a települést. Dr. Hende Csaba hozzátette: a legkisebbektől a sportoló fiatalokon keresztül a nehezebben mozgó idősekig mindenkinek nagy segítségére lesz a kisbusz, amelynek kulcsát jelképesen át is adta Gombor György polgármesternek. A képviselő reményét fejezte ki továbbá, hogy adottak lesznek a pénzügyi lehetőségek, és a jövőben is folytatódhat a Magyar Falu Program.