A boltok polcain már nem csak az étolajos üvegeknél kell figyelmesen válogatni, hanem minden olyan terméknél, amelyben a gyártók például napraforgóolajat használtak fel. Az országos főállatorvos határozata május eleje óta lehetővé teszi az élelmiszeripar számára, hogy ezeket a hiánytermékeket pótolják. Az alapanyagok helyettesítése terén speciális szabályok léptek életbe, ezek részletei a Nébih tematikus honlapján elérhetők. Mivel a probléma eddig leginkább a napraforgónál és a napraforgóolajnál jelentkezett, ezért az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a napraforgóolajat felhasználó gyártó azt repceolajjal helyettesítse.

Korábban köztudott volt, hogy a repceolaj nagy mennyiségben tartalmazott egy telítetlen zsírsavat, az erukasavat, amelynek fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járt. Annyira, hogy a repceolajat elsősorban biodízel-alapanyagként kezelték, emberi fogyasztásra nem javasolták. A élelmiszeripar erre azonban gyorsan reagált, és tovább nemesítette a növényt. Ez olyan jól sikerült, hogy ma már a nemesítéseknek és a korszerű gyártási technológiáknak köszönhetően elmondható, a repceolaj használata egészségesebb is, mint a napraforgó-étolajé. A szombathelyi Répási Eszter dietetikus és okleveles táplálkozástudományi szakember szerint ahhoz, hogy napraforgó helyett repcéből készült olajat használjunk, szükséges hozzátenni, hogy a zsiradékok és olajak beviteli mennyiségétől is függ az egészségre gyakorolt hatásuk.

– Egy termék szervezetre gyakorolt hatására az adott termék profilja és fogyasztási gyakorisága is hatással van. Legyen szó akár növényi forrásról, a napi javasolt beviteli mennyiséget és szervezetünk szükségleti értékeit mindig figyelembe kell venni. A repceolaj ma már egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdag, de ómega-3-zsírsav-tartalmát is szükséges kiemelni. Ezek mellett karotin-, E-vitamin- és klorofilltartalma is hozzájárulhat a szervezetre gyakorolt pozitív hatásokhoz. A finomított repceolaj a hőhatást is jól bírja, így a napraforgó helyettesítésére alkalmas. A termékek csomagolásán a hívogató reklámszavak mellett mindig érdemes a termék összetételét és a tápanyagtartalomra vonatkozó információkat is átolvasni, ha helyes döntést szeretnénk hozni – magyarázta a táplálkozástudományi szakember.