A város kilenc különböző pontján QR-kóddal ellátott tábla jelzi a jövőben, nem véletlenül nem vágták le itt a füvet, az önkormányzat tavaly próba jelleggel elkezdett, idén kibővített kezdeményezésének az egyik helyszíne ez. – A klímaváltozás elleni harcnak két frontja van. Az egyik a kibocsátás csökkentése, a másik az alkalmazkodás, adaptáció. Utóbbi sorába illik ez is. A természetközeli városi gyepeket lényege, hogy hagyják benne kifejlődni az őshonos vegetációt – magyarázta a sajtótájékoztatón Németh Ákos, fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok.

Hozzátette, több európai és országos nagyvárosban működik már ez a módszer. – Tévhit, hogy ezzel a kaszálások számon akarunk spórolni. Ez egy tudatos folyamat, valójában sokkal több odafigyelést kíván – fűzte hozzá. Megjegyezte azt is, egy ilyen terület jobban ellenáll a környezeti változásoknak, otthont ad a beporzóknak, és szerinte fajgazdagsága miatt esztétikailag is szebb, mint a mellette található lenyírt pázsit. Németh Ákos szólt arról is, több ellenzéki képviselővel egyeztetett, mindannyian értik a kezdeményezés lényegét.