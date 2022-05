Dr. Kóta András, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas megyei helyi csoportjának titkára ezekben a hetekben sorra járja a megye gólyafészkeit. Több éve ő fogja össze Vas megyében a gólyákkal kapcsolatos felméréseket. Ilyenkor arra kíváncsi, hogy mely fészkekbe érkeztek költőpárok, illetve vannak-e új fészkek. Még nem ért a felmérés végére, de az eddigi adatok alapján ígéretes gólyás évnek nézünk elébe. – A költőpárok száma minimum annyi lesz, mint tavaly – tudjuk meg a szakembertől.

– Szépen visszafoglalták a gólyák tavalyi fészkeket. Néhány olyan helyen is van költés, ahol tavaly nem volt. Azt még nem tudjuk, hogy az időjárási furcsaságok, a száraz tél és tavasz hogyan fogják befolyásolni a táplálék mennyiségét. Egyelőre nincsenek rossz előjelek. – A megyében ilyenkor sokan figyeljük a gólyákat, különösen a gyűrűzött példányokat. Már tíznél is több fészket találtunk, ahol gyűrűs madár van. Kettő kivételével le is tudtuk ezeket olvasni. A gyűrűzési adatokból látjuk, hogy kevés a helyi gyűrűzésű madár. Van olyan gólya, amelyik négy évvel ezelőtt Kelet-Németországban kelt ki egy természetes fészekben, és most 650 kmre a kelési helyétől, Bozsokon fészkel.

Van két szlovák, két cseh, egy osztrák, egy szlovén és egy horvát madár is. Van olyan gólya, amelyiket Náraiban gyűrűzték, tehát ott kelt ki, és most már második éve Jákon fészkel. A Rábapatyon költő másik madarat Nardán gyűrűztek. Így sokszor valószínűleg nem igaz a „visszajött a gólyánk” megállapítás, mert nagy eséllyel az a gólya több száz kilométerre kelt ki. Két éve Szombathelyen, a Batsányi János és Áprily Lajos utca sarkán építettek a gólyák új fészket egy oszlopra. Azt a fészket most két gyűrűs gólya lakja. Vas megyében csak egy ilyen pár van. Az egyik madár Szlovéniából, Muraszombat mellől származik, a másik pedig Veszprém megyéből