Vas megye táncaiból címmel mutatta be előadását a Hagyományok Háza Figurás bérletsorozatában a Vasi Kislegényczéh, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes. A gyereksereg azt is megtudhatta, miért is van strucc Vas megye címerében, milyen volt a lányok-asszonyok viselete, megtanulták a legénycéh nótáját, hallhatták a gencsapáti ördögkőlegendákat és a legényavatás nehézségeit-örömeit. Ízelítőt kaphattak a lakodalmi mulatságok és a „kotyolások” hangulatából. – Remek és aktív közönségünk volt, a műsort az alkotóknak, dr. Györke Eszter és Molnár Péter művészeti vezetőknek köszönhetjük – tudtuk meg Varga Albintól, a gencsapáti hagyományőrzők vezetőjétől, aki azt is elmondta: Siposné Pósfay Luca, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes táncosa Fülöp Ferenc-díjat kapott a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által megrendezett, Járd a saját táncod című országos szólótáncversenyen, amelyet egy hagyományaira büszke nagyközségben, a Pest megyei Bagon rendeztek meg. Luca és dr. Györke Eszter (Fülöp Ferenc-díjas táncos) fergeteges asszonytáncot mutatott be az országos versenyen, és méltán érdemelte ki a hagyományőrző mozgalom legmagasabb szólista elismerését.

– Telt ház volt, óriási tapsok, üdvrivalgások kísérték a 38 településről hozott 54 produkciót, mindenki örült a másik táncának. Ismét megmutatkozott, hogy a Muharayszövetség egy nagy család – mondta Varga Albin. Több civil szervezet összefogásával, hagyományteremtő szándékkal rendeztek eszközös szólótáncversenyt a Vas megyei Káldon. A verseny apropóját a községben gyűjtött sapkatánc adta, célja pedig a táncosok eszközös táncokkal kapcsolatos ismereteinek elmélyítése és az ezen tánctípusok kedvelői számára találkozási lehetőség megteremtése volt. Hámori Balázstól, a Sárvári Néptánckör Egyesület vezetőjétől megtudtuk: az I. Káldi Eszközös Szólótáncversenyre Karád, Zalaegerszeg, Csákvár, Kőszeg településekről érkeztek táncosok.

A jellemzően fiatal versenyzők három kategóriában mérettették meg magukat, négytagú zsűri előtt, értékes díjakért versengve. A zsűri tagjai Teszáry Miklós etnográfus, Gerlecz László, a népművészet ifjú mestere, Rácz Petra néptáncpedagógus, Aranygyöngyös táncos, Vastag Richárd etnográfus, a népművészet ifjú mestere voltak. Érdekesség, hogy a verseny szabályai a visszatérő versenyzők számára előmeneteli rendszert írnak elő, ugyanis csak jobb pontszám, magasabb elért szint esetén díjazhatók a későbbi versenyeken, ennek célja, hogy a táncosok elsősorban önmagukkal álljanak versenyben.

A versenyzők felkészültségét jelzi, hogy ezüst szintnél gyengébb eredmény nem született, a szigorú értékelési rendszer ellenére sem. Simonné Fukszberger Szilvia, a házigazda Káldi Napraforgók Egyesületének elnöke elégedetten nyugtázhatta, hogy a versenyzők mindegyike jelezte részvételi szándékát a jövő évi rendezvényen. A szólótáncversenyt a Hagyományok Háza Hálózat, a versenyt követő táncházat a Csoóri Sándor Alap támogatta.