„A járványnak még nincs vége. A maszkviselési kötelezettség bevált, az FFP2-es maszkok megvédenek a fertőzésektől – a koronavíruson túl is. Nekünk még mindig a lakosság egészsége a legfontosabb.” – ezekkel a szavakkal indokolta Bécs polgármestere, Michael Ludwig, hogy néhány órával azután, hogy az osztrák kormány június 1-jével átmenetileg megszüntette a maszkviselési kötelezettséget, Bécs újra a szigorúbb utat választotta.

Az országos lazítás ellenére Bécsben június 1-je után is kötelező lesz az FFP2-es maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön, a gyógyszertárakban, az orvosi rendelőkben valamint a kórházakban azoknak, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a betegekkel, illetve a látogatóknak. Fenntartják az otthon használatos gargalizálós PCR-teszteket biztosító „Alles gurgelt” tesztelési hálózatot is, és továbbra is arra bíztatják a lakosságot, hogy folyamatosan teszteljenek.