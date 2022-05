A vádirati tényállás szerint a férfi tavaly tavasszal vonattal érkezett Győrbe azért, hogy szolgáltatásaival, ollók és kések élezésével házaljon. Az utazása során meglopott egy hölgyet, ezért őt a bíróság 450 ezer forint pénzbüntetésre ítélte - írta a kisalfold.hu.

Győrbe érkezése után a férfi ismeretlen házakba csengetett be, a szolgáltatásait ajánlgatta. A sértett családjának lakásába is becsengetett, azonban oda nem jutott be, mert a sértett a lépcsőházban útját állta.

Az elkövető ekkor először mellkasával próbálta a lakásokhoz vezető lépcső elől ellökni az útjában álló sértettet, majd ököllel ütlegelni kezdte. Megütötte az arcán és a mellkasán is, ezután pedig a kezében lévő ollóval sújtott le legalább négy alkalommal. A szúrások kétszer a sértett karjait, kétszer pedig a mellkasát érték, létfontosságú szervek és nagyerek közelében. Azért nem történtek súlyosabb sérülések, mert a sértett védekezett.

A kibálást hallva a sértett segítségére sietett a családja, ekkor az elkövető elmenekült a helyszínről, a sértett mellkasában hagyva az ollót.

A férfit korábban emberölés bűntettének kísérlete miatt is, továbbá rablások miatt is többször elítélték, emiatt erőszakos többszörös visszaesőnek minősül. Jelenleg is szabadságvesztés büntetés hatálya alatt áll, vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak.

A nyomozást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai folytatták le, míg az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni az ügyben.