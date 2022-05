A férje, aki mindig mindenben támogatja, szép ígéretet tett: jövőre lesznek huszonöt éves házasok, és a jubileumon újra elveszi feleségül, ez erőt ad neki a további fogyáshoz. Már most húsz kilóval kevesebb, mint 19 évesen volt, amikor nőül ment Nyári Istvánhoz, aki sosem bántotta a túlsúlya miatt, csak aggódott az egészségéért. Zsuzsa magas vérnyomással küzdött, stresszes volt, gyakran rosszkedvű, ingerlékeny. Most nyugodtabb, derűs, tele van energiával, bírja a munkát, van benne lendület. Napi ötször eszik, keveset és finomakat, hetente háromszor edz, rendszeresen kerékpározik, sétál, nagy álma, hogy körbetekeri a Balatont. Ahogy a konyhája és a fodrászműhelye, a biciklije is pöttyös, amelyet férjétől kapott. A családi kirándulások célja, hogy végigjárják együtt a környékbeli arborétumokat. Mátyás Zsuzsa azért szeretné megosztani fogyása történetét, hogy másoknak is példát adjon: nem lehetetlen egy negyven pluszos nő számára sem, hogy fitt és csinos legyen.

Mátyás Zsuzsa napi gyakorlata nem egyszerűen egy fogyókúra, hanem az életmódváltás. Az egészséges táplálkozás és a sport elsődleges lett számára, pedig nem könnyű betartani a maga szabta szabályokat három munkakör és egy jó étvágyú család mellett. Rengeteget dolgozik: polgármesteri teendői mellett szakmája szerint fodrász, és működtet egy mezőgazdaságigép-kereskedést a családi házuk udvarán. Alelnöke az Összefogás Andrásfáért Egyesületnek, a helyi értéktárbizottságnak, alapító tagja a polgárőrségnek. Otthon ellátja a hagyományos magyar konyha ízeit kedvelő férjét és két fiát, a 24 éves Gábort és a 17 éves Szabolcsot. – 2019 tavaszán kardiológiai vizsgálatra mentem. Olyan magas volt a vérnyomásom, hogy az orvos azt mondta: nem lesz ennek jó vége. Akkor a nagymamámat ápoltam, felmerült, hogy engem előbb eltemetnek, mint őt, vagy legalábbis befekhetek mellé az ágyba – meséli Zsuzsa, aki akkor elkezdett fogyókúrázni.

– A Covid alatt az udvaron, a telken sétáltam, hogy a napi tízezer lépés meglegyen. Először megvontam magamtól a szénhidrátokat. Nem iszom üdítőt, csak zöld teát, citromos vizet, nem mondtam le a kávéról. Nem eszem kenyeret, tésztát, krumplit, süteményt, pedig az utóbbit nagyon szerettem, régen fél tepsi sütit megettem. Most egy-egy kocka étcsokit engedek meg magamnak olykor, az már elég, hogy „megvigasztaljon” – halljuk a polgármester asszonytól, aki a piros pöttyös konyhájában fogad minket a korábbiakhoz képest feleakkora méretben, de kétszer olyan csinosan. Van kedve átöltözni sportruházatba a kedvünkért, hogy megmutassa az otthoni eszközeit és alakformáló, erősítő gyakorlatait. – Első körben lement rólam negyven kilogramm, de aztán elkezdtek visszajönni a kilók. Az egyik fiam, Gábor már járt edzőterembe, én is elmentem vele, majd a barátnőmmel, Nórival, aki folyamatosan támogatott és biztatott engem. Akkor indult az életmódprogram.

Elláttak személyre szabott tanácsokkal, edzéstervvel. Elmondták a helyes táplálkozás kritériumait, milyenek a jó szénhidrátok, a jó fehérjék, a jó zsírok. Így további tizenegy kilogrammot fogytam. Napi ötször eszem keveset, kétszer fehérjét, egy adagot délelőtt, egyet délután. Reggelire például tojásfehérjét sütök paprikával, paradicsommal, retekkel, vagy cottage cheese-t eszem puffasztott rizzsel, chiamaggal. Ebédre például lazacot párolt zöldbabbal vagy csirkemellet basmati rizzsel, vagy rakott káposztát basmati rizsből, csirkemellből készítve. Vacsorára csirkemellsonkát spenóttal vagy cottage cheese-t parikával, paradicsommal. Hetente háromszor eljárok Zalaegerszegre edzeni – tudjuk meg a polgármester asszonytól, aki azt mondja, óriási szerencse, hogy minden munkája „a ház körül” van, mert így frissen el tudja készíteni az ételeit. Ha erre nincs lehetősége, akkor este megcsinálja a másnapi adagjait, és magával viszi dobozokban. Zsuzsát nemcsak egészségesebbé tette az életmódváltás, hanem meg is fiatalította. Nem utolsósorban jövőre olyan esküvői ruhája lehet, amelyről mindig is álmodott.