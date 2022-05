A hely a nyitása után gyorsan kedvelt és ismert lett. Kíváncsi vendégek jöttek át Ausztriából, ugyanakkor a magyarok is – szerte az országból - mind inkább felfedezték maguknak az éttermet. Mára pedig kialakult egy törzsközönség, akik gyakran járnak ide vissza.

- Erőteljesen jelen vagyunk a közösségi médiában, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a vendégekkel – folytatja az étteremvezető. – Gyakran teszünk fel képeket, hogy éppen mi történik az étteremben, a konyhán, vagy éppen a farmon. A kapcsolatot fenn kell tartani szerintünk, és ez persze nem is esik nehezünkre. Talán, ennek az aktivitásnak is köszönhető, hogy a Vas Népe Törzshely játékának község kategóriáját megnyertük. A szavazás jórészt az interneten zajlott, pont ott, ahol, viszonylag otthonosan mozgunk.

Bazsó Gergely, a cégcsoport marketingvezetője egy másik, fontos szempontot is megemlít. A felsőcsatáriak, illetve a térségben élők nagy lokálpatrióták, így nekik is fontos volt, hogy a Pinka-szurdok étterme minél jobb helyezést érjen el. A célunk is az, hogy egymást erősítsük. Sok turista jön a szurdokba, hogy kiránduljon egy jót, előtte vagy utána szívesen látjuk őket. Szoktuk mondani, hogy egészséges nagyokat harapni a friss levegőből, de utána igazán jól esik egy tartalmas ételt elfogyasztani. A csend és a nyugalom szigete vagyunk.

Most pedig térjünk rá a bevezetőben említett húsos falatokra.

- Bár, már több, mint három éve működünk, még mindig keresem, kutatom azokat a tenyésztőket, ahonnan jó minőségű marhahúst lehet vásárolni – folytatja Kállai Csaba. – A szarvasmarha jelenleg Ausztráliából, illetve Dél-Amerikából érkezik hozzánk. Igaz, egy kapcsolat kezd kialakulni egy pécsi gazdával. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy ne tökéletesen elkészített fogást tálaljunk fel, megszokták és elvárják a tökéletes minőséget. A mi húsaink olyan omlósak, hogy azok szó szerint elolvadnak az ember szájában. A sertéshús azonban helyi, a jákfai hentes úgy készíti elő az oldalast, ahogy azt mi kérjük. A borokat is a közelből valók: Vaskeresztesről, Kőszegről, de vannak nálunk kőszegi sörök, limonádék, zalai szörpök is. Tavaly telepítettünk az étterem köré bor- és csemegeszőlőt. Reméljük, jövőre már szüretelhetünk. Van nálunk konyhakert is, s nem ritka, hogy vannak olyan időszakok, amikor a zöldséget nem kell külső helyről beszerezni. Ezek elkerülnek a szezonális ajánlatra. A vendégeink nagy része a közösségi oldalon tájékozódik, így amikor eljönnek hozzánk, sokszor már étlapot sem kérnek.

A Pinka Smoke nem csupán egy étterem, hanem egy közösségi hely is. A fogyasztás után nyugodtan ott lehet mér maradni az étterem kertjében. De arra is lehetőség van, hogy családok, baráti társaságok bérbe vegyék az egyik tűzrakóhelyet, hogy elkészíthessék a saját sültjüket. Aggódalomra semmi ok, Kállai Csaba szívesen megosztja a praktikákat, és aki kéri, még a saját összeállítási fűszerkeverék receptjét is elárulja! A kert, a karám, a pónik, a kis tó mindehhez meseszerű körítést ad.