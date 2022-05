Május 20-án, pontban 12 órakor felcsendül Strauss Denevér című zenéje. Erre a számra forognak majd a Quadrille táncfesztivál résztvevői, és egyben ez az esemény lesz a következő négy hónapos rendezvénysorozat nyitánya is. A többi közt kiállítások, tárlatvezetések, színházi fesztivál, könyvbemutató, régészeti nap is helyet kapott a programok között, de július első hétvégéjén ismét megrendezik a tavaly nagy sikert aratott Utcaművészeti Fesztivált, lesz még családi délután a Víztoronynál, zenés kertmozi az Emlékműdombon, továbbá idén ünnepli 20. születésnapját a város legnagyobb játszótere, a Kalandváros is.

Minden hétvégére minden korosztálynak minőségi és tartalmas kikapcsolódást kínálnak az önkormányzattal összefogva a városban működő kulturális, turisztikai, művészeti, egyházi és civil szervezetek. Elhangzott: az elsősorban szabadtéri helyszíneken megvalósuló nyári kínálatot két éve a Covid-járvány miatti lezárások hívták életre.

Dr. Nemény András polgármester emlékeztetett: a cél a bezárkózott lakosság és város „felrázása”, a helyiek és a Szombathelyre érkező vendégek felvidítása, számukra új közösségi élmények létrehozása volt. Így lesz ez az idén is, miközben két év után viszszatérnek a régi események is – újragondolt tartalommal. Bejelentette azt is: augusztus utolsó hétvégéjén megrendezik a Savaria Történelmi Karnevált.