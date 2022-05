Kiváló kirándulási célpont a dozmati víztározó, amelynek töltésén kerékpárral is végighajthatunk – erről készített pozitív hangvételű videót dr. Szendrő-Németh Tamás két évvel ezelőtt. Arról 2020 májusában az ugytudjuk.hu portálon több valótlan, a becsület csorbítására alkalmas kijelentéssel számoltak be, ami miatt a blogger feljelentést tett.

Másodfokon május 12-én született ítélet: a Veszprémi Törvényszék rágalmazás vétségében bűnösnek mondta ki Farkas Balázst. Az ítéletet teljes terjedelmében tette közzé Szendrő blogjában. A civil blogger egy videóban reagált is a fejleményekre; szerinte Nemény András polgármesternek is érdemes azon elgondolkoznia: ennek fényében hogyan lehetett a médiaközpontban havi félmillió forintért szaktanácsadó Farkas Balázs. „Ilyen tanácsokat adott vajon, hogyan kell civileket rágalmazni?” – tette fel a kérdést Szendrő, akitől egyébként továbbra se kért bocsánatot a főszerkesztő. A blogger a videójában azt is firtatta: vajon kinek a javaslatára lehetett szaktanácsadó Farkas? Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy Roznár Gyöngyi, a nyugat.hu főszerkesztője egy választási műsorban azzal büszkélkedett, hogy Farkas az ő szerkesztőségükben tanulta az oknyomozást.

A blogger az önkormányzati lap főszerkesztőjétől is megkérdezte: Török Tibor Farkas Balázs ilyen jellegű tanácsai alapján szerkesztette a Savaria Fórumot? Majd a blogger arra is rámutatott, hogy a „nagy, szabadelvű demokraták” közül egy sem állt ki mellette, amikor „saját propagandistájuk” próbált ellene karaktergyilkosságot elkövetni. Ismeretes, amikor az ugytudjuk.hu portálon a Szendrőt rágalmazó anyag megjelent, Farkas a médiaközpontnál állt megbízásban, egyidejűleg Ungár Péter politikus portáljánál volt főszerkesztő, miközben a pandémia miatt máshol elbocsátások voltak. Megbízásával és díjazásával többször foglalkozott a blogger kritikus hangvételű videókban.

Érdekesség, hogy 2019 őszén a szakmaiság fontosságát hangsúlyozta a baloldali városvezetés, két és fél évvel később pedig a médiaközpont két korábbi dolgozója is bíróságon felel tetteiért. (Szeptemberben folytatódik Halmágyi Miklós, a médiaközpont korábbi ügyvezetőjének tárgyalása, őt sikkasztással vádolják.) Szendrő szerint a mostani ügy kapcsán elmondható az is: „Madarat tolláról, városvezetést propagandistájáról lehet megismerni.”