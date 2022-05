A helyben élők ajánlására, a velük folytatott beszélgetések eredményeképpen dr. Máhr Tivadar elnök Németh Róbertet javasolta képviselőjelöltnek, akit a Fidesz sárvári szervezete egyhangú döntéssel támogatott. Németh Róbert születésétől fogva a körzetben lakik, a helyiek biztatására vállalta a jelöltséget.

– Németh Róbert dr. Szabó Gyula segítőjeként, a képviselő-testület külsős bizottsági tagjaként régóta segíti és támogatja a választókörzetben folyó tevékenységet. Sárvár töretlen fejlődéséhez a város vezetésének stabil többségre van szüksége. Remélem, Németh Róbert megválasztása hozzájárul ahhoz, hogy Sárvár fenn tudja tartani azt a dinamikus fejlődést, amely az elmúlt harminc évben jellemezte – mondta dr. Máhr Tivadar.

– Politikai közösségünk komoly felhatalmazást kapott a kormányzásra. Azért, hogy Sárvár békés építése is folytatódni tudjon, szükséges a politikai közösségünk helyben való megerősítése is, az időközi választáson ez megvalósulhat. Kiváló jelöltet tudunk a sárváriak figyelmébe ajánlani, hiszen Németh Róbert nemcsak a problémákat ismeri, hanem azok megoldását is – biztosította támogatásáról a képviselőjelöltet Ágh Péter országgyűlési képviselő. A helyi ellenzék két jelöltje egymás ellen is indul a sárvári időközi választáson.

A Híd a Jövőnkért Egyesület Németh Zsoltot, az egyesület elnökét, jelenleg listás önkormányzati képviselőjét indítja. A Mindenki Sárvárért Mozgalom pedig a kudarcba fulladt jelöltkereső és előválasztási akciója után Farkas János, a szocialista párt színeiben korábban már volt önkormányzati képviselője mellett tette le a voksát.

Farkas Jánost független jelöltként már nyilvántartásba vették. A két sárvári ellenzéki szervezet közösségi médiában megjelent nyilatkozatai alapján ők is a Fidesz győzelmét jósolják. A két ellenzéki jelölt harca leginkább a 2024-es helyi választásokon való jobb pozícióba kerülésről szól. A Híd egyesület indulója, Németh Zsolt még nem adta le a szükséges ajánlásait.