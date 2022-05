Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcát sima hazai győzelemmel nyitott a Falco (105-86), Szegeden viszont 74-80-re kikapott. Így 1-1-es állásról kezdődött a csata harmadik felvonása.

Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely - Naturtex-SZE-Szedeák 96-74 (28-21, 21-18, 25-20, 22-15).

Szombathely, NB I.-es kosárlabda, negyeddöntő, harmadik mérkőzés, vezette: Praksch P., Frányó P., Csabai-Kaskötő B.

Falco: Somogyi 13/6, Benke 12/6, Clark 6, Golomán 11/9, Keller Á. 13/6. Csere: Perl 23/3, Hawkins 2, Barac 6, Váradi 8/6, Sövegjártó -, Verasztó 2, Takács -. Edző: Milos Konakov.

Szeged: Persons 17/9, Balogh 2, Cook 12, Bognár 9, Alston -. Csere: Davis 14/9, Szatmári 4, Filipovic 8, Kerplel-Fronius 2, Keller I. -, Mayer 3/3, Polányi 3/3. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása, 3. perc: 8-2. 6. perc: 19-11. 11. perc: 32-21. 14. perc: 39-28. 18. perc: 46-36. 20. perc: 49-38. 25. perc: 59-45. 28. perc: 72-52. 30. perc. 74-59. 34. perc: 82-62. 31. perc: 91-70.

Remekül, lendületesen kezdett a Falco, Benke és Golomán pontjaival rögtön meglépett (3. perc: 8-5). A Szeged próbálta tartani a lépést, de erős tempót diktálta a Falco - ráadásul jól lepattanózott, jól dobott. Nem tudott közelebb férkőzni a vendég (6. perc: 19-11). Igaz, Persons extrájával, tripláival azért látótávolságban tartotta ellenfelét. Sokat cserélt a hazai kispad, stabil szombathelyi vezetést mutatott az eredményjelző. A tíz pontot súrolta a Falco előnye, Perl és Keller is szállított a pontokat.

A pontgazdag első etapot dudaszós szegedi tripla zárta, zárkózott a vendég (28-21). A második negyedet 4-0-val nyitotta a Falco (32-21). Csak Persons tartotta ekkor meccsben a Szegedet. És azért eladott labdákkal is segítette ellenfelét a Falco. Somogyi duplája után ismét átlépte a 10 pontot a hazai fór, időt is kért a Szeged (14. perc: 39-28). Hiába, visszatérve a pályára sem engedte ki a kezéből az irányítást a Falco, állandósult a 10 pont körüli különbség (18. perc: 46-36). A vendég büntetőkkel araszolt. Végül 11 ponttal nyerte meg az első félidőt a szombathelyi gárda (20. perc: 49-38) - akárcsak az első negyedet, a másodikat is dudaszós szegedi dupla zárta.