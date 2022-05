Alapítása 150. évfordulóját ünnepli idén a GYSEV Zrt. A vasúttársaság komplett programsorozattal készül a jubileumi évben, postabélyeg, történeti könyv, egyedi sütijegy és GYSEV150 desszertek, emlékmozdony is felhívja a figyelmet a másfél évszázados jubileumra.

A vasúttársaság külön GYSEV150-es logót is készített az idei évre, amely most a járművekre is felkerült: a GYSEV-es InterCity-kocsikat, valamint FLIRT és Jenbacher motorvonatokat is díszíti az egyedi logó. Összesen 25 IC-kocsira, valamint 20 villamos és 9 dízel motorvonatra helyezték fel a GYSEV150 jubileumi matricát - írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a GYSEV Zrt.

Egyébként a vasúttársaság a 150 éves jubileumi évre egy sütijegy akciót is létrehozott, amelyhez több Vas megyei cukrászda is csatlakozott! A sütijegy lehetőséget kínál mindenki számára, hogy a jubileumi évben kényelmes vonatozással egybekötve megkóstolhassa a GYSEV150 édességeket.

Forrás: GYSEV Zrt.

