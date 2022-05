Az ország minden részéből érkeztek hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók is a rendkívül nehéz versenyre. A háromállomásos sorozat első helyszínén, a 14 emeletes épületben teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékkel kellett leküzdeniük a 15 emeletet – a verseny idejére megnyitották a tetőteret is. Elsőként az épület bejáratánál egy ajtó zárszerkezetét kellett kinyitni feszítővágóval, így indulhatott a versenyző egy osztóval és sugárcsővel a kezében. A 3. emeleten az osztóra kellett csatlakoztatnia a kifektetett B és C tömlőt.

Mersich Miklós, miután a 6. emeleten összekapcsolta a C tömlőt, futott tovább a sugárcsővel felfelé

Forrás: Magyar Tűzoltó SE

Sugárcsővel a kézben továbbmenni a 6. emeletre, ahol a kifektetett első C tömlővéget és a második C tömlő kezdetét kellett összekapcsolni. A sugárcsővel a 9. emeletre kaptattak fel, majd mi után ott is teljesítették a feladatot, már „csak” fel kellett futniuk a 15. emeletre, ahol egy 80 kilós bábut húztak ki meghatározott helyre. A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságtól egy, a Kőszegszerdahelyi ÖTPE-től három tűzoltó indult. A 30 év alatti kategóriában 6. lett Drenovácz István, 7. helyet szerzett Bognár Dávid. A 30–40 éves kategóriában Mersich Miklós 3. helyezést ért el. Mindhárman a Kőszegszerdahelyi ÖTPE tagjai. A 40 év feletti kategóriájában Fehér Ádám 11. lett.