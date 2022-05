Németh 1945 őszétől 1948 végéig volt a város első embere. Mindig fegyelmezetten követte a központi direktívákat, a pártfegyelem ellen sem vétett. A közlemény szerint annak idején „családi jellegű ügye” indokolta az állásából és a pártból való elmozdítását. Amikor leváltották, visszatért eredeti szakmájához. Keszthelyen, Tapolcán, majd Veszprémben dolgozott nyomdászként. Nyolc év távollét után volt párttársai visszahívták. Február közepén pedig már ki is nevezték Szombathely tanácselnökévé. Ő volt az ideális káder. Életrajzában 45 előtti szakszervezeti tevékenységet is fel tudott tüntetni, az ötvenes évek első felében viszont nem kompromittálta magát. A központi vezetés rajta tartotta szemét a megyén és a városon. Biztosak lehetünk abban, hogy a hazahívását a helyiek egyeztették a párközponttal. (A hatalom újraszervezte sorait, az előző tanácselnök, Bencsik Zoltán városi párttitkár lett.)

A forradalom leverését követő első év Vas megyében is a megtorlás, a megfélemlítés és a meggyőzés időszaka volt. Nem volt olyan nap, amikor a helyi sajtóban ne jelent meg volna meg tudósítás arról, hogy milyen következménye lehet az „ellenforradalmi tevékenységnek”. Így például kalauzokat tartóztattak le és vontak felelősségre azért, mert információkkal segítették a disszidálásra készülő budapesti fiatalokat. Azt gondoljuk, hogy erről az időszakról már kevés embernek van személyes emléke. Ez így van, de voltak olyan intézkedések, amelyek sokáig életben maradtak. A Budapestről Szombathelyre tartó vonatokra Celldömölkön még a nyolcvanas években is felszállt egy civil ruhás nyomozó, aki igazoltatta a gyanúsnak tűnő személyeket. Az akkori rendszer szerette volna megnyerni magának a fiatalokat. Ez a törekvés alkalmanként a korcsoport jogos igényeivel is találkozott. 1957 februárjában Szombathelyen a Kisfaludy utca 1.-ben létrehozták az Ifjúság Házát.

Az Ifjúság Háza lépcsőháza az 1957-es rendőrattak helyszíne

Forrás: Orbán Róbert

Az épület egykor ipartestületi székház volt, de 1950-től a Pártoktatás Házaként funkcionált. A párt az épületet – illetve kezdetben csak annak az első és második emeletét – átengedte a Forradalmi Ifjúsági Szövetségnek, vagyis a későbbi KISZ-nek. Táncestélyek megrendezését is tervbe vették. A Nagy Lajos Gimnázium március 2-ára már oda hirdethette meg a végzősök szalagavatóját. Arról, hogy mi történt ott, a rendőrség három nappal később hivatalos tájékoztatást adott. A „rendezvényt feloszlatták, mert a rendőr-főkapitányságnak ellenőrzött adatok vannak birtokában arról, hogy egyes elemek rendbontásra készülődtek.” A feloszlatás a szalagavatói bál rendőrök és karhatalmisták általi szétverését jelentette. Ez utóbbi nem túlzás, a történtekre vonatkozóan annak idején még a megyei lapban is szétverés kifejezés szerepelt.

A hivatalos beszámolóban sincs utalás arra, hogy a bálon a feloszlatás megkezdéséig komolyabb incidens történt volna. Ami felbosszantotta az intézkedést kérőt az az, hogy a teremben kokárdákat raktak ki, a Budapestről jött zenekar pedig „felkorbácsolta a kedélyeket”. Félt attól, hogy a tömeg esetleg később kimegy az utcára és tüntetésbe kezd, „elég egy MUK és a város nyugalma meg van zavarva”. (MUK = Márciusban újra kezdjük – a forradalom utáni idők egyik jelszava.) A gumibotozásra, az előbbi magyarázat szerint a rendzavarás elkerülése céljából került sor. Az eset után a gimnázium tanárait a rendőrség és Németh István is magához rendelte. Őket is felelőssé tették a történtekért, megdorgálták őket, mert nem figyeltek eléggé oda a szervezőkre, nem gondoskodtak megfelelő számú rendezőről. Nekik is szólt az intés: „a néphatalommal nem lehet játszani”.

Németh 1958 nyaráig maradt tanácselnök, akkor betegsége miatt nyugdíjazták. 1962-ben halt meg. Ha az Ifjúság Háza kerül szóba, az idősebbek is a színvonalas rendezvényekre, bulikra, barátságokra emlékeznek, nem pedig arra, hogy ott mondott beszédet Aczél György vagy Münnich Ferenc. Münnich a keményvonalas kommunisták közé tartozott. Különösebb köze nem volt a városhoz, de 1968-ban mégis róla nevezték el a város ifjúsági intézményét, még emléktáblát is állítottak neki. Az ő nevét vitte tovább később az MMIK is, amelynek hivatalos elnevezése egészen a rendszerváltásig Dr. Münnich Ferenc Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ volt.