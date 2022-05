Balázsné Németh Margit védőnő elmondta: az első két évben diófát ültettek az előző évben született gyermekek tiszteletére, azóta pedig rendszerint tulipánfa kerül az egészségház udvarára, amelyet úgynevezett „születésparkká” szeretnének alakítani. A múlt pénteki ünnepélyes alkalmon elültetett születésfára ebben az évben 27 kisgyermek neve került fel egyesével egy piros, laminált szívre írva – a teljes névsort emléktábla örökíti meg. A nap emlékét a családok számára az eseményre invitáló meghívó őrzi, amelyet olyan mívesre alkottak meg, hogy egyúttal emléklapként is szolgál – tette hozzá a védőnő, aki azt is elmondta: a gyermekek kisebb ajándékcsomagot is kaptak gyermeknap alkalmából.