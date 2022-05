A mozi nagyterme szó szerint csordultig telt a követő-rajongókkal, akik minden bizonnyal meg is kapták azt, amiért jöttek, ha viszont valaki úgy csöppent volna az előadásra, hogy nincs tisztában azzal, ki az a Cyla, nem igazán tudta volna hova tenni a szombat esti púposkodást. A közönség reakcióiból persze nem ez jött le, nagyon is tudták mire vállalkoznak és alig várták már, hogy Cyla takába tegye a celebeket, ami annak rendje és módja szerint meg is történt.

A celebek gúnyolása mellett persze nem maradtak el a Manyis (Lakatos Márk) és a saját sztorik sem. Visszatérő show-elemként Cyla végig a melegre panaszkodott ezért már az előadás elején kölcsönkérte az egyik néző legyezőjét, amit aztán egy nagy ölelés kíséretében persze végül visszaadott. Na, szájé!