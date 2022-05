Tegnap este a falut szépítették szorgos kezek. Virágládákat ültettek be muskátlival, begóniával, rendbe tették a virágágyásokat, a faluház előtti és Fő téri virágos részeket csinosították – természetesen együtt. A virágok egy része felajánlásként érkezett, a többit a farsangi tombola bevételéből vásárolták, tudtuk meg Mező Gábor polgármestertől.

Hétfőtől péntekig van alkalmuk a találkozásra a falubelieknek, akik közül sokan a három aktív civil szervezetnek is tagjai. Ezek közül mutatkozott be kedden az egyik, a Kápolnai Boszorkányok – a Fokiné Rácz Ilona vezette csoport a faluházban bevezette a nézőközönséget boszorkányos világukba, ízelítőt adtak készülő szeptemberi műsorukból. Sokan jelentkeztek a Sorkikápolna–Balogunyom közötti útszakaszra tervezett szerdai biciklitúrára is. Azt elmosta az eső, de jövő héten bepótolják a túrát, ígérte a polgármester.

A csütörtök délutáni zenés foglalkozás a bölcsődés-óvodás korosztályt szólította meg. Mai eseményük a 14 év alatti fiataloknak szól. A tanév végének közeledtével és gyermeknap alkalmából lepték meg a gyerekeket: bowlingozásra és pizzázásra hívták őket.