Divatosnak hangozhat, pedig körültekintő tervezéssel, kialakítással bizony könnyedén nappali funkciót adhatunk a terasznak, hogy aztán az év nagy részében, akár tavasztól őszig, élvezhessük ezt a pluszteret – mondja a szakember. Hozzáteszi: napjainkban a lakberendezésben egyre gyakrabban mosódnak össze és jelennek meg adott helyiségekben a megszokottól eltérő stílusok, jellemző trend a szobásítás. Elég például csak a szobahangulatú fürdőszobákra gondolni. Fontos a természetközeliség, sokkal nagyobb nyílászárókat építünk be, hagyjuk szabadon befelé áramolni a fényt, bátran nyúlunk a természetes anyagokhoz, növényekhez.

Kedveltek a nagy, eltolható teraszajtók, amelyek lehetővé teszik, hogy egy kicsit eggyé váljunk a kinti világgal. Ha a benti kényelmet és harmóniát továbbvisszük a teraszunkra, akkor bátran nevezhetjük azt a második nappalinknak. Mielőtt azonban bármiféle bútort, kiegészítőt vásárolunk a teraszra, mérlegeljünk, milyen funkciót vagy funkciókat szeretnénk megvalósítani. Nyilván ennek a meglévő adottságok nagymértékben határt szabnak, de első körben mindig ebből kell kiindulni. Gondoljuk át, mire szeretnénk használni a teraszt! Reggelente kiülni kávézni, teázni, hétvégente a családdal ott ebédelni? Szeretnénk-e gyakran vendégeket, barátokat fogadni? Esetleg ott sütni-főzni, grillezni, tévét nézni, társasozni? Ha nagy tér áll rendelkezésünkre, akkor egyszerűbb dolgunk van, mert több funkció is megvalósítható, viszont kisebb alapterület esetén arra kell fókuszálni, amit a legfontosabbnak tartunk. Ilyenkor jó szolgálatot tehetnek a többfunkciós bútorok, mint például állítható magasságú asztal, szétszedhető kanapé, egy lerakóasztal, amely, ha kell, ülőalkalmatosság is lehet. Mindenképpen vegyük figyelembe a teraszunk tájolását is, és gondoskodjunk a megfelelő árnyékolásról. Ennek hiányában egy déli, nyugati fekvésű terasz a meleg nyári napokon könnyen élvezhetetlenné válik. Sipos Anett hangsúlyozza, hogy egészen kicsi alapterületből is meglepően sokat ki lehet hozni. Ilyenkor kerülni kell a nagy méretű, robusztus bútorokat, inkább kisebb, kecsesebb darabokat válaszszunk. Terjeszkedjünk inkább vertikálisan, a falra vagy létrára helyezett virágtartókkal, polcokkal helyet spórolhatunk. Jöhetnek viszont a textilek minden mennyiségben.

Manapság nagyon jó kültéri szőnyegeket lehet kapni, de bevállalhatunk műfüvet is. Ne spóroljunk a párnákkal, plédekkel. Ezektől lesz igazán kuckós a teraszunk, erkélyünk. Persze ha nem esővédett részről van szó, akkor ezek zárható helyen való tárolását is meg kell oldani. A növények – akár beltérben – kültéren is szinte öltöztetnek. Erre szoktuk mondani, hogy felteszik az i-re a pontot. Ha nem vagyunk túl jók az öntözésben, manapság már nagyon élethű műnövényeket is lehet vásárolni, akkor inkább olyanokat válasszunk.

Sipos Anett lakberendező

Ha egy kicsit szeretnénk elbújni a kíváncsi tekintetek elől, akkor ne feledkezzünk meg a szeparálhatóságról. Amennyiben a teraszunk adottságai megengedik, feltétlenül tegyünk fel függönyt, amelyet elköthetünk vagy kiengedett állapotában árnyékolásra, leválasztásra használhatunk. Hasonló funkciót töltenek be a kihúzható oldalárnyékolók vagy a nagyobb növények. Ez utóbbiakat tehetjük kaspóba, de ma már olyan, ládába ültetett növénypaneleket is lehet vásárolni, amelyek kis helyigényűek és rövid időn belül akár teljes takarást nyújtanak.

– Nem kell csínján bánni a világítással sem. Ha nincs elegendő elektromos kiállás, használjunk napelemes lámpákat, fényfüzéreket. Nagy kedvenceim például a lámpások, különböző méretekben, valódi viaszgyertyákkal. Ha elektromos hálózatra köthető lámpákat vásárolunk, mindenképpen figyeljünk a megfelelő IP védettségi szintre, kimondottan kültéri lámpatesteket válasszunk. Nem is gondolnánk, hogy a nyári estéken milyen sokat dobnak a látványon és a hangulaton ezek a kiegészítők – avat be a részletekbe a lakberendező.

Sipos Anett megjegyzi, teljesen mindegy, hogy beltérről vagy kültérről gondolkodunk, az összhatás mindenhol fontos. Ha a teraszunk közvetlenül valamelyik épületen belüli helyiségünkből – jellemzően a nappaliból – nyílik, akkor ugyanazt a stílust folytassuk odakint is, hiszen ebben az esetben elmosódik a határ a kint és a bent között. Ha viszont nincs szoros kapcsolat a kétféle tér között, akkor bátran kiléphetünk a bent megszokott hangulatból, és berendezhetjük úgy a teraszunkat, hogy ott egy kicsit más világban érezzük magunkat.