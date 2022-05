Már a nyitónapon is rengetegen ellátogattak a sportház galériáján felépített interaktív kiállításra. Az utazó tárlat az emberi test működését mutatja be játékos formában, érdekes anatómiai információkkal kiegészítve. A látogatók megismerkedhetnek egyebek között a helyes táplálkozással, az egészséges életmóddal és a higiéniai szabályokkal, emellett elsősegélynyújtási ismeretek is helyet kaptak az izgalmas és különleges kiállítási anyagban. Az információs táblákat interaktív elemek is kiegészítik, ezeket egytől egyig kipróbálhatják a látogatók.

Van például immundobáló, robotkar, szívpumpa, szívpingpong, hormonrakéta, tápválasztó és érbújócska is. Az interaktív játékok, modellek segítségével kézzelfogható közelségbe kerül egy-egy testi funkció vagy létfontosságú szerv. A kiállításon megismerhető szív és az érrendszer működése, a tüdő és a légzés, valamint az agy és az idegrendszer kapcsolata. A tárlat – tekintettel a vasárnapi gyermeknapra – május 29-éig tart nyitva, hétköznaponként 9–18 óra között, hétvégén 9-től 16 óráig.