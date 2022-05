Horváth Zoltán polgármester elmondta, hogy a felvette a kapcsolatot a pakráci polgármester asszonnyal, mert a jelenlegi együttműködési megállapodás nem a várossal, hanem az ottani magyarok közösségével van. Ha sikerülne testvérvárosi kapcsolatot létrehozni egy-két éven belül, élni tudnának olyan pályázati lehetőségekkel, amelyekből finanszírozható lenne egy nyelvtanulás szempontjából is hasznos diákcsereprogram, és egymás kulturális rendezvényeire is lehetne utazni, illetve a támogatások egy része felhasználható lenne programok létrehozására is.

A csepregiek mostani horvátországi látogatása alkalmával kisebb ünnepséget tartottak, a kulturális programban a kinti magyarok – köztük daruváriak, zágrábiak is – léptek fel autentikus magyar népdalokkal. A csepregi delegációban ott volt Kissné Krály Mária, a város horvát nemzetiségi önkormányzatának elnöke, a Pakráci Magyarok Közösségét Josip Fa elnök képviselte.