A verseny szervezőinek szándéka az volt, hogy a gyerekek ismerjék meg Szombathely történelmi és irodalmi emlékhelyeit városi séta keretében, illetve a vetélkedő során alkalmazzák a korszerű információszerzési technikákat, fejlődjenek a szövegértésben, az együtt gondolkodásban, amit a teammunka megkívánt. Az általános iskolák 7–8. osztályosai és a középiskolások 9–10. évfolyamosai versenyeztek két kategóriában. Az idei vetélkedő már a tizenkettedik volt a sorban.

Újdonságként bővült a vonzáskörzete: a tíz Vas megyei mellett négy Zala megyei csapat is rész vett benne. A tizennyolc feladványból álló, évről évre aktualizált feladatlap, vándorfüzet megoldásáért, a vetélkedőn való részvételért minden tanuló emléklapot és könyvet kapott. A kategóriánként első három helyezettet pedig az oklevél, az emléklap és az ajándék könyv mellett értékes könyvcsomaggal is jutalmazták. Mindkét kategóriában a szombathelyi Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói végeztek az első helyen.

A programot kísérő rendezvények is gazdagították, a versenyző diákok játékos szövegértés-fejlesztő foglalkozáson vettek részt, valamint megnyílt a Savaria Egyetemi Központ aulájában a Rum-Kastély EGYMI gyerekeinek és pedagógusainak munkáiból álló kiállítás. A rumi gyermekek zenekari és énekes-játékos produkciót is bemutattak. Idén a kiállítás és a fellépés is a tavasz köré épült, a Tavaszi zsongás címet viselte. Szereplésüket a szervezők és a diákok is rendkívül értékesnek tartják, az empátiát, az elfogadást erősítő része ez a vetélkedőnek minden évben.