Tavaly ősszel befejeződött az Alkotmány és a Rákóczi utca felújítása. Előbbi 260, utóbbi 300 méter hosszan kapott új burkolatot. Pup József polgármester szerint régi vágyuk valósult meg az itt élőknek, mivel nagyon rossz állapotban voltak már ezek a szakaszok. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a Magyar falu programban mintegy 30 millió forintot nyert a település a beruházásra.

Hozzátette: az elmúlt években az útfelújítások és a szennyvízrendszer kiépítése mellett több fontos, a település jövőjét meghatározó döntés született. Többek között orvosi műszerek és közterületi eszközök, valamint falubusz beszerzésére kapott támogatást Vát, emellett a kisboltok számára, illetve a templomok felújítására kiírt pályázatokon is sikerrel szerepelt a település. Úgy fogalmazott: ahogy eddig, a jövőben is a kormánnyal karöltve azon is dolgozik majd, hogy a kistelepülések lépésről lépésre fejlődjenek, előrébb jussanak.