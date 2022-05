A többi közt egy ipari mosógép, paplanok, párnák, ágynemű, tisztálkodási és higiéniai termékek és tartós élelmiszer került a csomagtartókba. A buszok annak a nagyáruháznak a parkolójából indultak útnak, amely az előző hetekben segített a szükséges áruk beszerzésében. Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője korábban beszámolt róla lapunknak: az adományt a hazai női szerzetesrendek gyűjtötték össze. Mivel Ukrajnában üzemanyag-korlátozás van, partnerük, a görögkatolikus karitászt képviselő Péter atya gondban volt a szállítással, ők vállalták, hogy célba juttatják az adományokat. Az Szombathelyi Egyházmegyei Karitász állja továbbá a kisbuszkonvoj teljes benzinköltségét és biztosítja hozzá a humán erőt. Indulás előtt dr. Székely János megyés püspök megáldotta a konvojt.

Szkoropádszky Péter, az adományokat befogadó Szent Panteleimon Görögkatolikus Karitász elnöke elmondta: az egymillió 200 ezres lélekszámú, egyébként is nehéz helyzetben lévő Kárpátaljának a háború kitörése óta mintegy 200 ezer ukrán menekültről kell gondoskodnia. Elsősorban nekik, a belső menekülteknek készítenek egy hónapra elegendő csomagot a most útnak indított szállítmányból, de jut majd belőle az ingyenkonyhának, amelyből hamarosan öt lesz.

Két mikrobusz tartalma pedig a Munkács melletti Pósaházára, a szintén menekülteket befogadó Szent József-nővérekhez kerül. Hozzátette: minden intézményüket megnyitották a rászorulók előtt, és sok görögkatolikus család a saját otthonába fogadott be menekülteket.

– Úgy gondolom, ezzel az evangéliumi feladatot teljesítjük, nemcsak mi, karitászosok, de a hívek is. Enni adnak az éhezőnek, szállást a menekültnek. Az evangélium útján járni a legszebb feladatunk. Sosem voltunk még talán olyan közel az üdvösséghez, mint most, ebben a nehéz helyzetben. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül a bajban – fogalmazott Szkoropádszky Péter.

Érdeklődésünkre az adományokat befogadó karitász elnöke szólt arról is: Kárpátalján folyamatosan változik a helyzet. A korábban Kijev, illetve Észak-Ukrajna területéről érkező menekültek jó része – annak ellenére, hogy nem javasolták nekik – visszatért a szülőföldjére. Most elsősorban azok a menekültek maradtak Kárpátalján, akik Kelet-Ukrajnából, a jelen pillanatban is háború sújtotta környékről érkeztek. Sokaknak pedig már nincs hova visszamenniük, róluk is gondoskodnak, amennyire erejükből telik.

Pomeisl Mária szociális testvér elmondta, hatalmas segítség, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vállalta a szervezést és a szállítást. A harmincezer eurós adományhoz egyébként hozzáadódik a Szociális Testvérek Társasága támogatása Los Angelesből is mintegy tizenkétezer euró értékben – mindkét összeget az adományokba fektették. Dr. Székely János megyés püspök pedig azért fohászkodott, hogy mindez békében és békességben meg is érkezzen.