Tornay Bánk Ádám Csákánydoroszlón él, de ideje nagy részét jelenleg Pécsett tölti, az ottani egyetemen negyedéves biológia–testnevelés szakos hallgató, mellette torna- és úszásoktatással is foglalkozik. Középiskolásként került kapcsolatba az őriszentpéteri Őrállók Alapítvánnyal, azóta is töretlenül szolgál nyaranta, most már táborvezetőként.

– Számomra mindig sokat jelentett, hogy őrálló vagyok, mert egy olyan szerető és támogató csapat tagja lehetek, ami manapság sajnos már ritka – mondta elöljáróban Bánk, aki néhány napja részt vett az Elite Challengen. A katonai jellegű program a Magyar Honvédség rohamlövész tanfolyamának, a U.S. Army Ranger School, valamint az US Army Special Warfare Center and School kiválasztójának első hetét öleli fel, annak minden fizikai és pszichikai kihívásával együtt.

– Az öt nap során szinte megállás nélkül terhelésnek voltunk kitéve. A napunk hajnali 5 órakor kezdődött és másnap éjjel 3-ig tartott. A 120 órás képzés során nemcsak fizikai erőnkről tettünk tanúbizonyságot, de az alvásmegvonás és az elméleti oktatások, tereptantesztek során mentális erőnlétünkről is képet kaptunk. Megtanultunk terepen tájékozódni, elsajátítottuk a térképolvasáshoz és a tájékozódáshoz szükséges eszközök használatát, valamint alapvető kötéltechnikai elemeket is gyakorolhattunk. Mindent időre kellett végrehajtanunk addig, amíg nem sikerült. Az általános jelmondat minden végrehajtásnál az volt: vagy sikerül, vagy újra. A képzés során elképesztő erejű személyiségfejlesztés zajlott. Olyan szinten le voltunk terhelve, hogy nem volt erőnk a hétköznapokban esetenként mutatott különböző álarcokat, viselkedési formákat felvenni. Mindenkiből kikényszerítették a valódi személyiségét, és szerintem ebben rejlik a program valódi ereje – tette hozzá az egyetemista, aki a jövőben emberekkel, leginkább gyerekekkel szeretne foglalkozni. Azt, hogy ez tanárként vagy edzőként fog megvalósulni, egyelőre nem tudja.

Az eddigi egyetemi évei alatt Bánk elvégzett egy testépítés-fitnesz és egy úszóedző képzést, ezek rengeteg új kaput nyitottak ki előtte. A több lábon állás híve, a katonaság is egy opciót jelenthet számára. – A hétköznapjaimban minden aprónak látszó dologból igyekszem tanulni és következtetéseket levonni. Rajtunk áll, hogy valamit nehézségként vagy kihívásként fogunk fel. Nem szeretek energiát kidobni olyan badarságokra, mint kommunikációs nézeteltérések vagy sértődés. Az érthető és egyenes beszéd híve vagyok, ha valamit nagyon nem szeretek, az az, amikor nem mondják el az emberek egymásnak a problémáikat, de a háttérben megy a panaszkodás. Nem gondolom, hogy könnyű egy ilyen egyenes beszélgetést kezdeményezni, sőt. De ha az energiapazarlást valaki be tudja szüntetni az életében, meg fog lepődni, mennyivel több kedve lesz a mindennapokhoz és mennyivel vidámabbak lesznek még a percei is.