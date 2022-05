A falon körben fut a fehér konyhabútor, elegáns szürke lett a munkalapja, új a padlóburkolat, a mosogatógép, az elektromos gáztűzhely. Egy terebélyes hűtő és az ablaknál egy lehajtható pult is helyet kapott a helyiségben, ami korábban is konyhaként funkcionált, csak jóval szerényebb berendezéssel, mutat körbe Takács Péter polgármester. Az önkormányzat vásárolta meg a szükséges anyagokat – több mint 2,5 millió forintot költöttek a helyiség rendbetételére.

A konyhabútor elkészítéséért fizettek, de sok munkát – így a festést, a járólap lerakását is – közösségi összefogással végeztek el. A házat az egész falu használja nőnapon, „férfinapon”, falunapon, az idősek napján, a húsvéti előkészületekkel, az őszi Szikranapon, télen az adventi készülődéskor és forralt borozások alkalmából. Sőt már a kőszegi verbita atyáknak is volt ott előadásuk. A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a nemrég elkészült konyhát szombaton avatják fel a „férfinapon”, amit Kőszegszerdahelyen hagyományosan a május 19-e, Ivó napja utáni hétvégén tartanak.