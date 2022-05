A Végállomásban utoljára 1995-ben még Jeanne Dark zenekarként léptek színpadra, amikor megnyerték a Marlboro Music selejtezőjét. A szombati koncerten eljátsszák az új albumuk és az előző lemezeik legjobb dalait. Vendég: a Cadaveres és a Gunmaker.

Budapesten az A38 hajón május 28-án játszanak. Ott A Dalban is bemutatkozó Nova Prospect és a Type O Negative tribute műsorát hozó Green Men lesznek a vendégeik más meglepetésvendégekkel egyetemben. Aki követi a közösségi oldalaikat, értesülhet minden újdonságról. A szombathelyi együttes tagjai modern rockot és metált játszanak, de megjelenik náluk a new wave, a dark és az elektro zene is. Szakmai körök elismerően nyilatkoztak a zenekar visszatéréséről. A felállás egy tag kivételével ugyanaz, mint a 2002-es Magic Syrup lemez idején.

A dobos Bertalan Balázs testvére, Bertalan Zsolt ismét a Strong Deformityben gitározik. Muzzót, a másik gitárost Háni Szabolcs váltotta. A zenekar énekese Fekete Károly, basszusgitárosa Kováts Tibor. Az együttes a 2000-es években ismert és népszerű volt a rock-metál rajongók körében, csaknem két évtized elteltével szeretnének újra színpadon állni, és megmutatni, mire képesek 2022- ben. Május 7-én, szombaton tehát a legendás szombathelyi formáció, a Strong Deformity bemutatja a Végállomásban májusban megjelenő új albumát, de természetesen a Magic Syrup és a Racket legjobb dalai is előkerülnek. Kapunyitás 19 órakor.