Megalakult a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület. A szervezet célja egyebek között egy muzeális kiállítóhely kialakítása az egykori zeneiskola épületében. A kezdeményezést – lehetőségeihez mérten – az önkormányzat is támogatja. Jövőre lesz fél évszázada, hogy Káldos Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató kezdeményezésére megalakult és megkezdte munkáját a Celldömölki Honismereti Munkaközösség. Tagjai évtizedek óta kötelességüknek érzik a város és környékének szellemi, tárgyi, írásos emlékeinek felkutatását, megőrzését, bemutatását.

Régi vágyuk egy állandó helytörténeti tárlat kialakítása is, ezért döntöttek több mint húszan úgy, egyesületet alapítanak. Az alakuló ülésen az egyesület tagjai tiszteletbeli, örökös tagnak Káldos Gyulát, elnöknek Lendvai Istvánnét választották, utóbbi munkáját három alelnök és egy titkár segíti. A kiállítóhely létrehozásán túl célként tűzték ki a honismereti mozgalomban tevékenykedő lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók munkájának összehangolását, segítését.

Fehér László polgármester elmondta: komoly, de a város kulturális életét minden bizonnyal színesítő vállalkozás ez. Ezért az önkormányzat átadja használatra a tulajdonában lévő egykori zeneiskola-épületet az egyesületnek, valamint egymillió forinttal hozzájárul annak fenntartásához. Lendvai Istvánné szerint az épület központi elhelyezkedése és kialakítása miatt is jó választás. A festésen túl a többi között az ereszcsatornákat és a pincerészt kell felújítani, és szükség van új bútorokra, tárolókra. Azt reméli, egy esztendő elegendő lesz az előzetes munkálatokra. Ha minden feltétel adott, még az a Lázár-gyűjtemény is visszakerülhet a városba, amelyet most a Nemzeti Múzeum pincéjében őriznek, de az egykori bánya főmérnökének a tulajdonában volt. Elmondta, a bemutatni kívánt anyagok között oklevelek, a polgári életre utaló tárgyak és a régi szakmákhoz kötődő emlékek is találhatók.