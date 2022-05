Tavaly is heteket késett a kellemes, langyos tavaszi idő, de idén még később érkezett meg. A szakértő szerint érdemes várni ilyenkor egyes növények szabadban való elhelyezésével, mások viszont akár a mínusz néhány fokos hideget is bírják. Először a balkonnövények, a petúnia, muskátli kiültetését tervezzük, pár héttel később a zöldségpalántákét is. Kikerülhet már a petúnia és a muskátli, egyik sem fagy meg mínusz egy-két fokban. Ha ennél hidegebb lenne éjjel, nem árt bevinni a virágládát. A petúniák közül a kis virágúak a kevésbé vízigényesek, de érdemes elvirágzás után ezeknek is lecsípni a végét, hogy új virágokat hozzanak. A teljes virágzást követően nagyjából három hét múlva kell ezt megtenni.

Nagyon sokféle színből választhatunk, sőt, már cirmos és pöttyös változatok is vannak. Futók és kevésbé futók szintén. Utóbbiak előnye, hogy bokrosabbak maradnak, nem kopaszodik ki a közepük annyira, mint a futónak. Egy nagy kaspóba két-, három-, négyféle színű tövet is ültethetünk, vidám hatást érünk el vele, feldobja az embert pusztán a látványa is. Szeretik a vevők a fehéret is, de a rengeteg színváltozat szemet gyönyörködtető. Ha illatosat szeretnénk, válasszuk a lilát. A muskátlik közül választhatunk állót, félfutót és futót. Az állók közül a vevők által legkedveltebb még mindig a régi klasszikus piros, pedig pirosból három árnyalat is kapható. Van rikító és sötétebb színű is az élénkpiros mellett, de kelendő a ciklámenszínű, a fehér, a cirmos is. Nagyon szépek a kétféle színben pompázó szirmú változatok. A tátika kezd visszajönni a divatba, már a nagyszüleink kertjében is láthattuk. Az új fajta elbokrosodik, teljesen fagy tűrő, és sziklakertbe is jó választás.

Ellenálló, nem bántják a kártevők, télen is mutatós, mert a levelei nem hullanak le. Népszerű a begónia minden fajtája. Az egynyári, kicsi és a csüngő begónia nem túl vízigényes, de a nagyra növő sem. A vásárlók kedvelik a fehéret is. Sokan nem tudják, de aki ügyes, ezeket is átteleltetheti, nem csak a gumós változatot, amely viszont félárnyékba való. A vinka után az egynyári begónia a legkevésbé vízigényes virág, ezért a temetőbe is jó. Ráadásul korábban, már most kiültethetjük, míg a vinka érzékenyebb, azt május közepe előtt nem ajánlja kiültetni a kertész, megfázhat. A porcsinrózsa, más néven kukacvirág és a kristályvirág szintén jól bírja a tűző napot, remek talajtakarók is. Szép kerti virágunk a cseppecske, amely több színben pom pázik. A kisebb fajták sárga árnyalatúak, a nagyobbak lilák. Hálás virág, este becsukja szirmait, és egész nyáron virágzik. A salviát vagy paprikavirágot régen csak piros színben lehetett kapni, most a bordó, a sárga, a narancs árnyalataiban találjuk. Hálás virág, de szereti a törődést, öntözést. Ha félárnyékba keresünk egynyárit, választhatjuk a pistikét is, amely lehet fehér, rózsaszín, piros. Szépen mutat, bokrosodik – sorolta a kertész. Azt ajánlotta, hogy a paradicsom, paprika kiültetését is tervezhetjük, május közepétől nyugodtan kikerülhetnek a szabadba a palánták.