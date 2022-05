Élete legnagyobb álma volt, hogy találkozhasson egy igazi vadásszal. A kisfiú nem is gondolta, hogy kívánsága valaha is teljesülni is fog. Édesanyja gyereknap előtt egy kis kirándulásra invitálta a kisfiát. Azonban Noel legnagyobb meglepetésére nem az anyukájával ment az erdőbe, hanem egy magas, terepszínű ruhába öltözött bácsival. Kámán György hivatásos vadász nagy szeretettel fogadta a megilletődött kisfiút, aki természetesen kapott egy terepszínű sapkát is.

A vadász terepjárójába ülve végigvitte azokon az erdős területeken, ahol szarvasokkal, őzekkel és vadnyulakkal is találkozott Noel. Távcsövével alaposan megfigyelte valamennyit, fel is ismerte őket. Részt vett a napi munkában is, közösen élelmet szórtak ki az este vacsorázni érkező vaddisznóknak. Gyuri bácsi a kirándulás közben vendégül látta a kisfiút, aki az egyik magaslesen uzsonnázott a vadásszal, ahogy azt illik, a kis asztalkán ott sorakozott a kolbász, a szalonna és a hagyma. A kirándulás után élményekkel gazdagodva érkezett haza.