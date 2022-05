– Tévhit, hogy ezzel a kaszálások számán akarunk spórolni. Ez egy tudatos folyamat, valójában sokkal több odafigyelést kíván. Egy ilyen terület jobban ellenáll a környezeti változásoknak és otthont ad a beporzóknak – magyarázta a múlt heti sajtótájékoztatón Németh Ákos, Szombathely fenntartható fejlődésért felelős tanácsnoka, aki szerint fajgazdagsága miatt esztétikailag is szebb egy ilyen terület, mint a mellette található lenyírt pázsit. „Falun nőttem fel, Olad falu részén lakom, tehát ismerem, milyen az igazi vadvirágos rét, mező.

Ez csak imitáció. A lakóházak közé ez nem való. Sajnos sok a fűre allergiás gyerek és felnőtt. Ki fogja a gyógyszereket és a kiesett keresetet megfizetni? Talán a tanácsnok úr?” – írta kommentben egyik olvasónk. Hozzá hasonlóan többen aggódnak egyébként az így megnövekedő pollenterhelés miatt, volt, aki az „asztmája nevében” köszönte meg az új programot. Van, aki szerint ez a kezdeményezés kullancs- és szúnyoginvázióhoz is vezethet, más szerint pedig ez a „hozzánemértés és a felelőtlenség, valamint a jogszabályok alóli kibúvás ‚szép’ kombinációja”.

Egyik hozzászólásban arról is olvashatunk: a parkfenntartásnak, a kertépítésnek és a zöldfelületgondozásnak is vannak szabályai. Parkba nem való mezei felszín és erdőbe sem való rózsakert. Más konkrét megoldást is kínált hozzászólásában: „Talán inkább több fát kellene ültetni, azoknak is van virága, árnyékot ad, tisztítja a levegőt és a méhek is ‚legelhetnek’... jahh az pénzbe kerül, a nemkaszálás ingyen van.” Egyik olvasónk szerint azért kellene adni a szépségre is, más szerint ennyi erővel akkor már jöhetnek az őzek is.