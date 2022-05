Mint arról korábban beszámoltunk, a baloldali városvezetés kezdeményezésére több helyen alakítanak ki biodiverz területeket Szombathelyen.

Írtunk arról is, hogy az ötletnek nem mindenki örül, többen kritizálták a Németh Ákos klímavédelmi ügyekért felelős tanácsnok által bejelentett programot.

A csütörtöki közgyűlésen Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) szólalt fel a témában, aki a többi között arról érdeklődött, mit várnak, a 13 vadvirágos rét mennyi Celsius-fokkal viheti lejjebb a város hőmérsékletét. Utalt az allergiások helyzetére is, egyben kérdezte: hogyan tudják garantálni, hogy ezeken a réteken ne fejlődjenek ki allergizáló növények? Példaként a parlagfüvet említette. Arról is érdeklődött, hogyan kezelik, gondozzák majd ezeket a területeket.

Németh Ákos tanácsnok reagálásában szólt a beporzók védelmében született stratégiáról, amit Nagy István agrárminiszter is támogat. Megtudtuk, egy lengyel tanulmányt vettek alapul, az sem a kullancs-jelenlétre, sem pedig az allergén növényekre vonatkozóan nem tartalmazott olyan információt, aminek negatív hatása lehetett volna. Szólt arról is, hogy Veszprémben is működik ez a program.

Németh Ákos beszélt arról is: a parlagfű parlagon álló területen jelenik meg, hozzátéve, a vadvirágos rét nem csak egy szlogen. Jó adottságokkal rendelkező területeket jelöltek ki a program megvalósítására.

Dénes Veronika, a város főkertésze a biodiverz területek fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, a városból nem szeretnének ökológiai sivatagot csinálni azzal, hogy mindent lekaszálnak. Felhívta arra is a figyelmet: a virágos rétek az összes kaszálandó terület másfél százalékát sem érik el. Azok ugyanakkor színterei lehetnek a környezeti nevelésnek, búvóhelyei a rovaroknak.

A főkertész kitért arra is, hogy ezek a rétek nem mindig lesznek ilyen szépek, virágzás után "lecsúnyulnak". Gondozásuk pedig a természetvédelmi területek kezeléséhez hasonló. Július végén, majd egy második virágzás után tél előtt várható kaszálásuk. Ehhez a géppark rendelkezésre áll a Szompark Kft-nél - tudtuk meg a főkertésztől.

Nemény András polgármester (ÉSZ) emlékeztetett: az első virágos rétet a városban a Sportligetnél alakították ki, még az előző városvezetés kezdeményezésére.

Dr. Kecskés László képviselő (Fidesz-KDNP) kétkedésének adott hangot amiatt, hogy a vadvirágos rétek mindössze a kaszálandó területek 1,5 százalékát tennék ki a városban. Beszélt arról is, hogy az oladi részen a terület számára inkább fest úgy, mint egy gazos terület.