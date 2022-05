A szentgotthárdi Refektórium után a Vasvári Békeházban folytatódott csütörtökön a 100xszép Vas megye című könyv bemutatása, amivel a tervek szerint az egész megyét bejárják majd. A kötet a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg azzal a céllal, hogy a helyi hagyományokat és az identitást erősítse. A könyvben Vas megye száz ikonikus helyszíne, tája, műemléke jelenik meg, a mikosszéplaki kastélytól kezdve a celldömölki templomon át a szombathelyi nevezetességekig.

Minden kép mellett egykori, vagy most is itt élő vasi ember vall arról, mit jelent neki Vas megyeinek lenni – közöttük papokat, közéleti szereplőket, színészeket, tanárokat találni, sőt még kollégánkat is.

Előtérben a vasvári népdalkör tagjai a Békeházban tartott könyvbemutatón

Vasváron a megjelenteket a helyi népdalkör és Németh Anita Nagy Gáspár-verse után V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte, aki miután egy lapot ő is magáénak tudhat a könyvből, saját írását olvasta fel: „Jó harminc éve történt. Jó napot kívánok, Németh Zsolt vagyok Vasvárról – jelentkeztem be a telefonba. Hallom – jött a válasz a budapesti számról. A zs-s s-eim elárulták vasiságom” – áll a könyvben, és mint azt a képviselő hangsúlyozta, cseppet sem szégyelli – mostanra jócskán megkopott – tájszólását, sőt. A könyvről szólva elmondta, tetszik neki, hogy a szerkesztők nem az egyszerűbb megoldást választották, és nem színes fotókkal, hanem tusrajzokkal ábrázolták mind a száz helyszínt, mivel ez a megoldás kortalanná tette a kötetet.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, a könyv megálmodója és szerkesztője az érdeklődőknek a könyv születésének nehézségeiről beszélt, hiszen nemcsak a száz helyszín kiválasztása okozott fejtörést, hanem az is, hogy ki legyen az a száz vasi, akik vallanak arról, mit jelent nekik a megye. A kéziratok persze lassan érkeztek meg, mert ahogyan az már lenni szokott, sokan az utolsó utáni pillanatig vártak a leadással.

Elárulta, a képek melletti szövegek nem feltétlenül magáról a képről szólnak, sokkal inkább arról, hogy kinek mit jelent a megye. A párosítás azonban mégsem esetleges, bár mint megtudhattuk, itt a szerkesztő kezét elsősorban a szív vezette, nem az ész. Tóth Balázs polgármester bevallotta, őt is noszogatni kellett, de végül csak papírra vetette, mit jelent neki Vas megye, pláne Vasvár, ahol az egyetemi éveit leszámítva az egész életét töltötte.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató mutatta be a könyvet, amely szerinte valóságos látlelet a korunkról, ráadásul nagyon jól szemlélteti a megye sokszínűségét. Felhívta a figyelmet arra is, jó, hogy a könyv most jelent meg, és nem harminc éve, hiszen akkor a Vasi Hegyhát még biztosan kimaradt volna belőle. Szólt a megjelentekhez a könyv illusztrátora, Ferkovics József grafikus és festőművész is, aki miután mindössze tizenkét éve él Vas megyében, úgy gondolta, tusrajzait csak a valós helyszíneken szabad elkészítenie, ezért aztán három-négy hónap alatt keresztül-kasul bejárta az egész megyét. Azt pedig többen is megjegyezték, hogy ez a félig-meddig való kívülállóság nagyon jót tett a rajzoknak, hiszen új perspektívát nyitott. A könyvet rövidesen Körmenden, Sárváron, Celldömölkön, Kőszegen és Szombathelyen is bemutatják.