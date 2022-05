Apukák verekedtek össze a játszótéren a vasi faluban:

Neve elhallgatását kérő olvasónk egy ártatlannak indult, de gyorsan drámai fordulatot vett történetet mesélt. A falu játszóterének homokozójába a játékokat az önkormányzat adja, de az a kérés, hogy játék után mindenki pakoljon el maga után. A héten egy alkalommal azonban olvasónk szerint igen nagy rendetlenség maradt a játszótéren, és miután ez már nem először fordult elő, szerdán este a közösségi oldalán tette közzé a rendetlenséget ábrázoló fotót, mintegy okulásképpen, hogy legközelebb hasonló eset már ne legyen. A fotón sem gyerek, sem konkrét személyre történő utalás nem volt. A történet végződhetett volna itt is, azonban csütörtökön délután egy feldühödött apuka – akivel korábban is csak köszönőviszonyban voltak, de haragban nem – azzal támadt az éppen a játszótéren tartózkodó, posztot megosztó olvasónk férjére, hogy hogyan merte a lányát nyilvánosan minősíteni. Az igazsághoz ugyanis az is hozzátartozik, hogy az olvasónk által megosztott fotó a rendetlenség mellett egy feliratot is tartalmazott, amelyben szó volt neveletlenségről és csúnya beszédről is. Hiába sietett azonban a feleség férje segítségére és mondta el, hogy a fotót ő készítette és osztotta meg, már késő volt, a vitából verekedés lett.